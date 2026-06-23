Un plataforma de predicciones actualizó el Top 10 de candidatos al Mundial 2026: quién lo ganará y en qué puesto está Argentina

Con el cierre de la segunda fecha, Kilshi, patrocinador de la AFA en la Copa del Mundo, reveló quiénes son los equipos que más chances tienen de ganar el título.

Con la segunda fecha del Mundial 2026 llegando a su fin y varios seleccionados ya instalados en los dieciseisavos de final, el torneo empieza a dejar atrás las especulaciones para darle lugar a las primeras certezas. Con candidatos que se afianzan y sorpresas que irrumpen, los pronósticos de los hinchas, como el de los modelos estadísticos que buscan anticipar quién levantará la Copa del Mundo empiezan a reconfigurarse.

Bajo ese conteto, Kalshi, considerado el mercado de predicciones más grande del mundo y patrocinador oficial de la Asociación del Fútbol Argentino durante el Mundial, publicó una actualización de sus probabilidades para determinar cuáles son actualmente las diez selecciones con más chances de conquistar el título.

Y el gran favorito, según el modelo, es la Selección de Francia. El equipo de Didier Deschamps aparece indiscutidamente en lo más alto de la tabla con un 20,6% de probabilidades de convertirse en tricampeón del mundo, una cifra que le permite sacar una diferencia considerable respecto a sus principales perseguidores.

Con Kylian Mbappé como figura, Francia se erige como la máxima candidata al Mundial, según Kalshi (Getty).

Detrás de los franceses, recién con un 14,7%, aparece la Selección Argentina, que figura como el segundo máximo candidato al título para defender la corona y conseguir la cuarta estrella de la mano de un Lionel Messi intratable. Muy cerca se encuentra España, que luego de recuperar su mejor versión frente a Arabia Saudita, alcanzó las 13,5% de probabilidades y escaló hasta el tercer puesto.

Luego, el lote de aspirantes principales se completa con Inglaterra y Portugal. Los Tres Leones tienen un 11,6% de chances de quedarse con el torneo, mientras que los portugueses, impulsados por su clasificación anticipada y la reaparición goleadora de Cristiano Ronaldo, aparecen quintos con un 7,2%. Le siguen Países Bajos (7%), Alemania (5,5%) y Brasil (5%).

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Sin embargo, las mayores sorpresas del ranking aparecen en la parte baja del Top 10. Es que los últimos puestos son ocupados por Estados Unidos (4,9%) y Noruega (2,9%), quienes gracias a un arranque con puntaje perfecto superaron ampliamente las expectativas. De hecho, ahora los escandinavos se enfrentarán a Francia en un duelo que reunirá a dos integrantes de este Top 10 y que podría modificar las probabilidades de ambos seleccionados.

A falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos, es cierto que el Mundial todavía está lejos de entregar respuestas definitivas. Pero las probabilidades ya empiezan a moverse al ritmo de lo que ocurre dentro de la cancha. Y en esa carrera, Francia, Argentina y España aparecen hoy como los principales favoritos.

Updated Favorites to win the 2026 World Cup, via Kalshi:



1. France (20.6%)

2. Argentina (14.7%)

3. Spain (13.5%)

4. England (11.6%)

5. Portugal (7.2%)

6. Netherlands (7.0%)

7. Germany (5.5%)

8. Brazil (5.0%)

9. USA (4.9%)

10. Norway (2.9%) pic.twitter.com/htl3zQSPH1 — Kalshi Sports (@KalshiSports) June 23, 2026

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Ranking de favoritos a ganar el Mundial 2026 según Kalshi