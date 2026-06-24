Partidos de mañana en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 25 de junio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual continúa desarrollándose la tercera fecha de la fase de grupos.

Este miércoles se inició la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Como consecuencia de ello, siguieron definiéndose algunas de las zonas, con seleccionados asegurando sus clasificaciones, otros tantos aguardando por una nueva vida y algunos despidiéndose definitivamente.

En medio de ese panorama, este jueves 25 de junio ofrece un nuevo abanico de partidos para no perderse. Compromisos completamente decisivos que tienen que ver con los grupos D, E y F. Hablamos de nada más ni nada menos que seis encuentros que acapararán la atención de propios y extraños a lo largo y a lo ancho del planeta.

Todo se iniciará con la resolución del Grupo E de la Copa del Mundo: Ecuador buscando la clasificación contra Alemania y Costa de Marfil topándose con Curazao. Un rato más tarde, por el Grupo F, Túnez se despedirá chocando con Países Bajos y Japón jugará ante Suecia. Por último, por el Grupo D, Paraguay se encontrará con Austria y Estados Unidos hará lo propio con Turquía.

PARTIDOS DEL JUEVES 25 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

MetLife Stadium (Nueva Jersey), Estados Unidos

17:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, TyC Sports y Claro.

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Lincoln Financial Field (Filadelfia), Estados Unidos

17:00 horas | DSports, Paramount+, Flow y Amazon Prime.

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)

Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos

20:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TV Pública y Claro.

Japón vs. Suecia (Grupo F)

AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos

20:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro.

Paraguay vs. Australia (Grupo D)

Levi’s Stadium (San Francisco), Estados Unidos

23:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y Telefé.

Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)

SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

23:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro.

Las posiciones del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026