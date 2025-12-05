Así quedó el grupo de la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

La espera llegó a su fin, este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo del Mundial 2026, que por primera vez en la historia se jugará con 48 selecciones. Serán 12 grupos de 4 selecciones, los dos mejores de cada una se meterán en 16avos de final y luego será exactamente igual a las últimos Mundiales.
La expectativa era mucha en Uruguay. Los de Marcelo Bielsa ya saben a qué tres combinados enfrentará en el Grupo H. Se trata de España, Arabia Saudita y Cabo Verde. El próximo sábado, la FIFA informará todos los detalles respecto a las sedes y las fechas de los encuentros.
Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Argentina
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Brasil
- Ecuador
- Australia
- Uruguay
- Paraguay
- Colombia
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudita
- Costa de Marfil
- Senegal
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Alemania
- Países Bajos
- Bélgica
- Austria
- España
- Suiza
- Escocia
- Panamá
- Haití
- Curazao
Los estadios donde se jugará el Mundial 2026
- Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
- Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
- Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
- Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
- Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
- Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
- Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
- Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
- Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
- New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
- Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
- Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
- Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
Así se jugará el Mundial 2026
Fase de grupos
Jueves, 11 de junio 2026
- Partido 1 – Grupo A (México #1) – Estadio Azteca Ciudad de México
- Partido 2 – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
- Partido 3 – Grupo B (Canadá #1) – Toronto Stadium
- Partido 4 – Grupo D (EE.UU. #1) – Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
- Partido 5 – Grupo C – Boston Stadium
- Partido 6 – Grupo D – BC Place Vancouver
- Partido 7 – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Partido 8 – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium
Domingo, 14 de junio 2026
- Partido 9 – Grupo E – Philadelphia Stadium
- Partido 10 – Grupo E – Houston Stadium
- Partido 11 – Grupo F – Dallas Stadium
- Partido 12 – Grupo F – Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
- Partido 13 – Grupo H – Miami Stadium
- Partido 14 – Grupo H – Atlanta Stadium
- Partido 15 – Grupo G – Los Angeles Stadium
- Partido 16 – Grupo G – Seattle Stadium
Martes, 16 de junio 2026
- Partido 17 – Grupo I – New York New Jersey Stadium
- Partido 18 – Grupo I – Boston Stadium
- Partido 19 – Grupo J – Kansas City Stadium
- Partido 20 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
- Partido 21 – Grupo L – Toronto Stadium
- Partido 22 – Grupo L – Dallas Stadium
- Partido 23 – Grupo K – Houston Stadium
- Partido 24 – Grupo K – Estadio Azteca Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
- Partido 25 – Grupo A – Atlanta Stadium
- Partido 26 – Grupo B – Los Angeles Stadium
- Partido 27 – Grupo B (Canadá #2) – BC Place Vancouver
- Partido 28 – Grupo A (México #2) – Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
- Partido 29 – Grupo C – Philadelphia Stadium
- Partido 30 – Grupo C – Boston Stadium
- Partido 31 – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
- Partido 32 – Grupo D (EE.UU. #2) – Seattle Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
- Partido 33 – Grupo E – Toronto Stadium
- Partido 34 – Grupo E – Kansas City Stadium
- Partido 35 – Grupo F – Houston Stadium
- Partido 36 – Grupo F – Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
- Partido 37 – Grupo H – Miami Stadium
- Partido 38 – Grupo H – Atlanta Stadium
- Partido 39 – Grupo G – Los Angeles Stadium
- Partido 40 – Grupo G – BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
- Partido 41 – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Partido 42 – Grupo I – Philadelphia Stadium
- Partido 43 – Grupo J – Dallas Stadium
- Partido 44 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
- Partido 45 – Grupo L – Boston Stadium
- Partido 46 – Grupo L – Toronto Stadium
- Partido 47 – Grupo K – Houston Stadium
- Partido 48 – Grupo K – Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
- Partido 49 – Grupo C – Miami Stadium
- Partido 50 – Grupo C – Atlanta Stadium
- Partido 51 – Grupo B (Canadá #3) – BC Place Vancouver
- Partido 52 – Grupo B – Seattle Stadium
- Partido 53 – Grupo A (México #3) – Estadio Azteca Ciudad de México
- Partido 54 – Grupo A – Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
- Partido 55 – Grupo E – Philadelphia Stadium
- Partido 56 – Grupo E – New York New Jersey Stadium
- Partido 57 – Grupo F – Dallas Stadium
- Partido 58 – Grupo F – Kansas City Stadium
- Partido 59 – Grupo D (EE.UU. #3) – Los Angeles Stadium
- Partido 60 – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
- Partido 61 – Grupo I – Boston Stadium
- Partido 62 – Grupo I – Toronto Stadium
- Partido 63 – Grupo G – Seattle Stadium
- Partido 64 – Grupo G – BC Place Vancouver
- Partido 65 – Grupo H – Houston Stadium
- Partido 66 – Grupo H – Estadio Guadalajara
Sábado, 27 de junio 2026
- Partido 67 – Grupo L – New York New Jersey Stadium
- Partido 68 – Grupo L – Philadelphia Stadium
- Partido 69 – Grupo J – Kansas City Stadium
- Partido 70 – Grupo J – Dallas Stadium
- Partido 71 – Grupo K – Miami Stadium
- Partido 72 – Grupo K – Atlanta Stadium
16avos de final
Domingo, 28 de junio 2026
- Partido 73 – 1º Grupo A v 2º Grupo B – Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio 2026
- Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium
- Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – Estadio Monterrey
- Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F – Houston Stadium
Martes, 30 de junio 2026
- Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium
- Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – Dallas Stadium
- Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Azteca Mexico City
Miércoles, 1 de julio 2026
- Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium
- Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium
- Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium
Jueves, 2 de julio 2026
- Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – Toronto Stadium
- Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – Los Angeles Stadium
- Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
- Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – Miami Stadium
- Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium
- Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – Dallas Stadium
Octavos de final
Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 – Philadelphia Stadium
- Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 – Houston Stadium
Domingo, 5 de julio 2026
- Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 – New York New Jersey Stadium
- Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 – Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
- Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 – Dallas Stadium
- Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 – Seattle Stadium
Martes, 7 de julio 2026
- Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 – Atlanta Stadium
- Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 – BC Place Vancouver
Cuartos de final
Jueves, 9 de julio 2026
- Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 – Boston Stadium
Viernes, 10 de julio 2026
- Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 – Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
- Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 – Miami Stadium
- Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 – Kansas City Stadium
Semifinales
Martes, 14 de julio 2026
- Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 – Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio 2026
- Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 – Atlanta Stadium
Tercer puesto
Sábado, 18 de julio 2026
- Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 – Miami Stadium
Final
Domingo, 19 de julio 2026
- Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 – Nueva York Nueva Jersey Stadium