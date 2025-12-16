La histórica selección que hizo una denuncia ante FIFA y se quiere meter al Mundial 2026 por escritorio

El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde ya todos los seleccionados clasificados conocieron su suerte, aunque todavía quedan 22 con vida, intentando quedarse con uno de los últimos seis cupos en la Copa del Mundo.

Sin embargo, una de esas 22 selecciones que en marzo debería jugar el repechaje mundialista bien podría no hacerlo: la República Democrática del Congo. Y esto se debe a que Nigeria, una histórica de los mundiales, inició una denuncia ante FIFA, alegando una violación de ley con respecto a las nacionalizaciones de futbolistas.

De acuerdo a lo reportado por la Federación de Nigeria, en RD Congo hay una ley propia del país que no admite la doble nacionalidad. Una situación un tanto delicada, ya que involucra políticas de estado y la FIFA debería evaluar la realidad con el país africano.

RD Congo, denunciada por Nigeria por cuestiones legales de nacionalización de jugadores.

En cualquier caso. de avanzar la denuncia y resultar exitosa, uno de los escenarios pone a Nigeria en el repechaje para el Mundial 2026 -donde también se encuentran Nueva Caledonia y Jamaica- ocupando el lugar de RD Congo. Cabe destacar que RD Congo venció a Nigeria por penales en la final de las Eliminatorias CAF para ocupar el puesto en el repechaje internacional.

Los Grupos del Mundial 2026

el ganador de ese repechaje internacional (RD Congo/Nigeria – Nueva Caledonia – Jamaica) entrará al Mundial 2026 y formará parte del Grupo K, donde esperan Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Publicidad

Publicidad

Los Grupos del Mundial 2026.

En síntesis