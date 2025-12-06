Una leyenda de la Selección de Uruguay lamentó tener que compartir grupo con España en el Mundial: “Nos cae mal”

El sorteo de los 12 grupos del Mundial 2026 que tuvo lugar en el Kennedy Center de Washington emparejó a la Selección de Uruguay que conduce Marcelo Bielsa en el Grupo H que tiene a España, una de las máximas candidatas al título, como cabeza de serie.

Más allá de esa dificultad que no será nada fácil de sortear en el enfrentamiento mano a mano, la zona ofrece buenas oportunidades para La Celeste porque se completa con Arabia Saudita, que aunque sorprendió a Argentina en la pasada edición no logró avanzar a octavos de final, y Cabo Verde, una de las cenicientas de la competencia.

Quien se refirió a esa primera fase que deberá sortear Uruguay, que se clasificó en la cuarta posición de las Eliminatorias de Conmebol, fue Diego Lugano, legendario defensor que fue un indiscutible en el plantel que consiguió la cuarta posición en Sudáfrica 2010 y disputó también el Mundial de Brasil en 2014.

El excapitán, que se retiró jugando para Sao Paulo en 2017, estuvo vinculado a la AUF y es hoy uno de los embajadores FIFA de La Celeste, aseguró que el sorteo los emparejó con la única selección que preferían evitar, aunque dijo que el Grupo H presenta buenas opciones para pensar en una clasificación a dieciseisavos de final.

Tweet placeholder

“Me quería matar, porque el único que no quería era España. Y sale España. Dije ‘no puedo estar tan salado’. Realmente es una piedra en el zapato para nosotros, por la forma de jugar. Todo eso sin saber la estadística que hoy vi. De diez partidos en la historia, perdimos cinco y empatamos cinco“, le dijo a DSports.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Jugando siempre lo sentí como un fútbol que nos cae mal. Después, ya con el sorteo de Arabia Saudita y Cabo Verde se hace un poco más accesible y me tranquilicé un poco”.

ver también Se sorteó el Mundial 2026: los rivales de Argentina y los grupos confirmados

La posibilidad de un enfrentamiento temprano con Argentina

Según los cruces que ya habían sido determinados por FIFA con anterioridad al sorteo, a falta de que se confirme este sábado el fixture oficial de la competencia, la Selección de Uruguay podría cruzarse con Argentina en dieciseisavos de final siempre que finalice en la segunda posición del Grupo H y los campeones del mundo vigentes ganen el Grupo J.

Los 12 grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Europa 4

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Europa 1

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Europa 3

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Europa 2

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje 2

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje 1

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

Publicidad

Publicidad

En síntesis