Marcelo Bielsa rompió el silencio y confirmó si continuará en Uruguay tras la goleada ante Estados Unidos: “Me lo planteé”

El pasado martes 18 de noviembre, en el Raymond James Stadium, ubicado en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida, Estados Unidos apabulló por 5-1 a Uruguay. A casi seis meses de lo que será el inicio del Mundial 2026, el combinado sudamericano, dirigido por Marcelo Bielsa, tuvo una de las peores actuaciones antes vista.

Las críticas se hicieron presente en el país oriental, donde apuntaron de lleno contra el entrenador argentino de 70 años, de quien pidieron su salida y que la Asociación Uruguaya de Fútbol afronte la cita mundialista, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, con otro estratega.

Tras llamar a una conferencia de prensa, Bielsa anunció que “perder 5-1 siempre genera preocupación”, pero también exclamó que se mantiene “con fuerzas para seguir hasta el Mundial. Si en algún momento me lo planteé, no fue ahora”. A lo que agregó: “Me siento avergonzado tras esta derrota”.

A lo largo de los últimos días, y sobre todo por lo abultada que fue la derrota charrúa, se rumoreó que el plantel habría solicitado su partida: “No me consta que los jugadores hayan pedido mi salida. Tengo contacto fluido con ellos, por lo que no puedo guiarme por trascendidos”, exclamó el rosarino.

Las críticas de Marcelo Bielsa tras la goleada

“De ninguna manera los mejores jugadores de Uruguay pueden perder contra un grupo secundario de Estados Unidos“, fue la principal conclusión del DT argentino en conferencia de prensa, donde también reconoció: “No veo ni siento que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo y al no tener esa sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda“.

Y tras el partido que se disputó en tierras estadounidenses, agregó: “Nuestro equipo jugó futbolistas que juegan con más frecuencia contra otros que no juegan con más frecuencia en Estados Unidos y las diferencias fueron las que vieron. Entonces, lo que está claro es la gestión que hago de un equipo que fue superado cómo lo fue hoy Uruguay“.

Pensando en el futuro, declaró: “Este no es un problema de ausencias. Yo no puedo decir qué hay que hacer durante diciembre, enero, febrero y marzo para modificar esta realidad, porque el elemento clave es el contacto con los jugadores y eso necesita partidos. Hasta ese momento, no van a haber partidos, que es como podemos comunicarnos”.

