Brasil tiene rival confirmado para 16avos de final: así está el cuadro del Mundial 2026

Tras finalizar en lo más alto del Grupo C, el elenco de Carlo Ancelotti tendrá un exigente choque en la primera ronda de eliminación directa.

Al final de la fase de grupos solo seguirán en carrera dos tercios de los 48 equipos que compiten en el Mundial 2026. Poco a poco, el cuadro de 16avos llena sus casilleros y ya se conocen los primeros cruces de eliminación directa del certamen de la FIFA.

Este jueves se disputaron los últimos partidos de tres zonas más. La Selección de Ecuador sufrió, venció a Alemania y abrochó su clasificación como uno de los mejores terceros de esta primera instancia. Detrás de los europeos, Costa de Marfil también avanzó.

En el siguiente turno se completó el Grupo F. Países Bajos no tuvo mayores inconvenientes para derrotar a Túnez y asegurar la primera posición. Del otro lado, Japón y Suecia se repartieron los puntos, por lo que los asiáticos enfrentarán a Brasil por un lugar en los octavos de final.

Así están los cruces de 16avos

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá (CONFIRMADO)

Países Bajos vs. Marruecos (CONFIRMADO)

Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia (CONFIRMADO)

Egipto vs. Corea del Sur

Brasil vs. Japón (CONFIRMADO)

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Escocia

Inglaterra vs. Ecuador

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Croacia

Los grupos del Mundial 2026 y la tabla de terceros

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El fixture del Mundial 2026

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