Brasil tiene rival confirmado para 16avos de final: así está el cuadro del Mundial 2026

Al final de la fase de grupos solo seguirán en carrera dos tercios de los 48 equipos que compiten en el Mundial 2026. Poco a poco, el cuadro de 16avos llena sus casilleros y ya se conocen los primeros cruces de eliminación directa del certamen de la FIFA.
Este jueves se disputaron los últimos partidos de tres zonas más. La Selección de Ecuador sufrió, venció a Alemania y abrochó su clasificación como uno de los mejores terceros de esta primera instancia. Detrás de los europeos, Costa de Marfil también avanzó.
En el siguiente turno se completó el Grupo F. Países Bajos no tuvo mayores inconvenientes para derrotar a Túnez y asegurar la primera posición. Del otro lado, Japón y Suecia se repartieron los puntos, por lo que los asiáticos enfrentarán a Brasil por un lugar en los octavos de final.
Así están los cruces de 16avos
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica vs. Canadá (CONFIRMADO)
- Países Bajos vs. Marruecos (CONFIRMADO)
- Portugal vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia (CONFIRMADO)
- Egipto vs. Corea del Sur
- Brasil vs. Japón (CONFIRMADO)
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Escocia
- Inglaterra vs. Ecuador
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Croacia
Los grupos del Mundial 2026 y la tabla de terceros
El fixture del Mundial 2026
Datos clave
- Brasil jugará contra Japón en su cruce confirmado de 16avos de final.
- Países Bajos derrotó a Túnez y aseguró la primera posición del Grupo F.
- Ecuador venció a Alemania y clasificó como uno de los mejores terceros.