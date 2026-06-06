Este sábado, Brasil se enfrenta a Egipto por un amistoso internacional de preparación en la previa de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el Huntington Bank Field de Cleveland, comienza a las 19 horas de Argentina y es transmitido por la pantalla de ESPN y la plataforma Disney+. Además, cuenta con el minuto a minuto en BOLAVIP.
Amistoso internacional
Brasil vs. Egipto EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por un amistoso antes del Mundial 2026: minuto a minuto
Sin Neymar por lesión, la Verdeamerela se mide ante los africanos en la previa de la Copa del Mundo.
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