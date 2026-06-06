Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Amistoso internacional

Brasil vs. Egipto EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por un amistoso antes del Mundial 2026: minuto a minuto

Sin Neymar por lesión, la Verdeamerela se mide ante los africanos en la previa de la Copa del Mundo.

Vinícius Júnior y Mohamed Salah, figuras de Brasil y Egipto.
© GettyVinícius Júnior y Mohamed Salah, figuras de Brasil y Egipto.

Este sábado, Brasil se enfrenta a Egipto por un amistoso internacional de preparación en la previa de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el Huntington Bank Field de Cleveland, comienza a las 19 horas de Argentina y es transmitido por la pantalla de ESPN y la plataforma Disney+. Además, cuenta con el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Brasil y Egipto

El fixture de Brasil en el Mundial 2026

El fixture de Egipto en el Mundial 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones