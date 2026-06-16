Cambio en la lista de Inglaterra a 24hs de su debut en el Mundial 2026: ingresa Trevoh Chalobah ante la lesión de Tino Livramento

Thomas Tuchel tomó la decisión de modificar su defensa, ante el desgarro del futbolista del Newcastle.

La Selección de Inglaterra, una de las grandes candidatas del Mundial 2026, será una de las últimas en debutar en la Copa del Mundo. Lo hará este miércoles 17 de junio contra Croacia, y justo antes de entrar en las 24 horas previas al partido, se confirmó que Tino Livramento fue desafectado de la convocatoria.

Thomas Tuchel tomó la decisión de quitar de la lista de convocados al lateral derecho del Newcastle ante una lesión de isquiotibiales, presuntamente un desgarro, que lo iba a tener fuera de competencia durante varias semanas. En ese contexto, el seleccionador de Inglaterra optó por modificar su lista de 26 convocados.

El lugar de Tino Livramento en la lista de 26 será ocupado por Trevoh Chalobah, el defensor central de 26 años del Chelsea. Chalobah ha jugado también por banda derecha en los Blues, por lo que será una especie de comodín defensivo. No obstante, con su porte físico y 1,92m de altura, su rol como zaguero es donde destaca más.

Trevoh Chalobah ingresa a la lista de Inglaterra de último momento. (Getty)

Esta última temporada, Chalobah fue indiscutido en Chelsea, donde disputó 47 partidos, más del 80% de ellos como titular. Convirtió 3 goles por Premier League y estuvo entre los 10 futbolistas con más partidos del plantel en el último curso. Sólo superado por Enzo Fernandez (54), Neto (52), Caicedo (50), Cucurella (50), Joao Pedro (50), Sanchez (50) y Malo Gusto (49).

Eso sí, a nivel internacional sólo representó al primer equipo de la Selección de Inglaterra una vez: en junio del 2025, contra Senegal, cayendo por 3 a 1 en un amistoso internacional.

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La lista de convocados de Inglaterra en el Mundial 2026

ARQUEROS : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City). DEFENSORES : Reece James (Chelsea), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hotspur) y Trevoh Chalobah (Chelsea) .

: Reece James (Chelsea), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hotspur) y . VOLANTES : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United).

: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United). DELANTEROS: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).

Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra fue sorteada como cabeza del Grupo L en el Mundial 2026. Compartirá el mismo con sus pares de Croacia, Ghana y Panamá. El camino de los Tres Leones inicia el 17 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, contra el último semifinalista del mundo, Croacia.

Inglaterra enfrentará a Ghana el 23 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts y cerrará la fase de grupos contra Panamá, el 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el estadio de la final.

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