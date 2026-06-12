Canadá le prohibió el ingreso a Thomas Partey y no puede jugar en el debut de Ghana en el Mundial 2026

El africano tiene 8 causas de violencia de género distintas, pagó la fianza y está bajo libertad condicional hasta el juicio.

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y paralizó el fútbol en su totalidad. Sin embargo, se acaba de conocer una noticia que sacudió al ambiente y es que Thomas Partey no jugará en el debut de la Selección de Ghana. Lejos de tratarse de una lesión o decisión táctica, esto se debe a que no puede ingresar a Canadá porque tiene 7 causas por violación y una por agresión sexual.

El próximo miércoles 17 de junio, el combinado africano se medirá ante Panamá por la primera fecha de la fase de grupos. Luego, jugará contra Inglaterra el 23 y cerrará la zona frente a Croacia el 27, donde sí podrá jugar el mediocampista porque los partidos serán en Estados Unidos. Sin embargo, el referente ghanés no estará en el estreno absoluto de su país en el Mundial.

Thomas Partey, mediocampista de la Selección de Ghana. (Getty Images)

Lo cierto es que Canadá no le aceptó la visa para ingresar al país por los múltiples cargos de los que fue acusado. En primera instancia, recibió 5 denuncias por violación y otra por agresión sexual, pero apenas unos meses más tarde se le sumaron dos causas nuevas. Con este panorama judicial sobre la mesa, Partey se declaró inocente y pagó la fianza correspondiente.

Cada una de los acontecimientos ocurrieron en Londres durante su estadía en el Arsenal y fueron denunciados ante la Policía Metropolitana. Los hechos corresponden a cuatro mujeres distintas y se estima que sucedieron entre 2020, 2021 y 2022, aunque todavía debe llevarse a cabo la investigación minuciosa pertinente por los detectives asignados por la fuerza de seguridad inglesa.

Thomas Partey, ghanés durante su estadía en Arsenal. (Getty Images)

Publicidad

Un dato importante a tener en cuenta es que Thomas recién será juzgado en noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark, ubicado en la capital británica. Sin embargo, podría posponerse hasta principios de 2027, debido a una cuestión de tiempos. Mientras tanto, el futbolista está en libertad condicional bajo fianza y debe avisar con tiempo sus viajes y acciones.

Cabe recordar que Partey llegó a Norteamérica el 4 de junio, donde junto a sus compañeros arribaron a Washington D.C. Desde allí, la delegación de Ghana viajó al centro de entrenamiento en Rhode Island el pasado viernes. Sin embargo, no recibió el permiso para entrar a Canadá debido a su historial delictivo que aún no se resolvió en la Justicia, por lo que no estará en el debut mundialista.

Thomas Partey, mediocampista de la Selección de Ghana. (Getty Images)

Publicidad

Comunicado de la FIFA sobre el caso Thomas Partey

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el Campamento Base del Equipo de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense.

La FIFA no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. Como en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y es admitido en el país”.

Thomas Partey, mediocampista ghanés de Villarreal. (Getty Images)

Publicidad

El fixture de Ghana en el Mundial 2026

Los convocados de Ghana para el Mundial 2026