Hackers de Irán amenazaron con un ataque con drones al Mundial en Estados Unidos

Los conflictos internacionales y la geopolítica no han quedado al margen del Mundial 2026, que transita su segundo día de competencia con la llegada del fútbol a Canadá y los Estados Unidos. La incertidumbre hasta último momento sobre la participación de la Selección de Irán, en pleno conflicto bélico en Oriente Medio desde los bombardeos que ordenó en febrero el Gobierno estadounidense en conjunto con Israel; las protestas a las afueras del Estadio Azteca durante el partido inaugural, organizadas por familiares de desaparecidos y estudiantes contra el crimen organizado, que terminó en un choque con la policía; y la negativa a que el árbitro somalí Omar Ardan, designado por FIFA, ingresara a territorio estadounidense son ejemplo de lo movido que fue el inicio de la vigésimo tercera edición del certamen en ese sentido.

Justo el día del estreno de la Selección de Estados Unidos, enfrentando a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, surgió un nuevo motivo de preocupación con la amenaza pública que hizo un grupo de hackers iraníes, conocido como Handala, asegurando haber tomado el control sobre drones pertenecientes al FBI con los que pretenden realizar un ataque y sabotear la Copa del Mundo. Fue el grupo de inteligencia SITE, una organización no gubernamental que se encarga de monitorear la actividad en redes de las agrupaciones yidahistas, el responsable de reproducir el comunicado de los extremistas.

İran bağlantılı hacker grubu Handala, FBI'ın Dünya Kupası güvenliğinde kullandığı FPV drone sistemlerine sızdığını öne sürdü.



Grup, drone'ların kaydettiği görüntülere ve şüpheli verilerine "aylardır" eriştiğini iddia ederken, konuyla ilgili bazı video ve görseller de yayınladı.… pic.twitter.com/qdazvcIVXj — Haber Report (@HaberReport) June 12, 2026

Desde Handala aseguran haber hackeado drones tipo FPV, que permiten una visualización en primera persona, equipados con sistemas de reconocimiento facial y lectura de matrículas, que son utilizados por el FBI para para distintos operativos antiterrotistas. “Será mejor que refuercen la seguridad en su Mundial; no nos gustan nada algunos de estos equipos. Recuerden: los drones FPV están por todas partes; nunca se sabe cuándo uno podría acabar en el autobús de su equipo”, reza, amenazante, el comunicado que fue republicado por SITE.

Reacción y multimillonaria recompensa

El FBI está desplegando drones y prohibiendo los vuelos de vehículos aéreos no tripulados sobre los estadios estadounidenses que son sede de los partidos del Mundial, al igual que en aquellos eventos organizados en paralelo con el certamen FIFA. El Departamento de Justicia ya advirtió sobre el riesgo de ciberataques perpetrados por agentes iraníes tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán en febrero, que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.

El estado de alerta se desató cuando desde Handala, agrupación que en Estados Unidos vinculan a la República Islámica, publicó fotos y videos que creen provienen de drones hackeados. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció por tal motivo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a la identificación de los miembros del grupo.

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