Su abuelo atajó en Los Andes, su padre jugó cuatro Copas de Mundo y él se mantiene en la lucha por un lugar en la lista definitiva de Mauricio Pochettino

Giovanni Reyna conoció desde la cuna el entorno de la Selección de Estados Unidos. Al momento de su nacimiento, en noviembre de 2002, su padre Claudio venía de cerrar una Copa del Mundo histórica en Corea y Japón, accediendo a cuartos de final con el equipo que era dirigido por Bruce Arena y todavía tenía por delante una última participación, la cuarta de su carrera, en Alemania 2006.

Gio nació en Sunderland, Inglaterra, y creció en New York sabiendo que su padre fue una de las máximas glorias del seleccionado estadounidense, pionero a la hora de hacer carrera en Europa con paso por Bayer Leverkusen, Wolfsburgo, Rangers, Sunderland y Manchester City. No tardó en querer seguir sus mismos pasos, porque antes de cumplir los 18 años se integró a las filas del Borussia Dortmund, club con el que se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Copa de Alemania, con 17 años.

Por ese entonces, todavía podía ser elegible para representar a la Selección Argentina, por la nacionalidad de su abuelo paterno Miguel, que antes de emigrar a los Estados Unidos en 1968 también llegó a debutar como profesional en Los Andes, después de hacer inferiores en Independiente. En 2019 llegaron a consultarlo por un contacto de Lionel Scaloni, del que dijo no tener conocimiento. Además, agregó a su respuesta un anunció de lo que sucedería un año más tarde: “Estoy enfocado en Estados Unidos”.

Tras pasar por los seleccionados juveniles, en noviembre de 2020 hizo su estreno con el plantel mayor del USA Team que transitaba el proceso clasificatorio al Mundial de Qatar. Fue en un amistoso ante Gales, un día antes de cumplir los 18 años. Dos años más tarde, confirmó presencia en su primera Copa del Mundo, en la que llegó a disputar dos partidos de máxima exigencia: ante Inglaterra en fase de grupos y ante los Países Bajos en octavos de final, instancia en la que fueron eliminados.

Reyna fue utilizado por Pochettino en los últimos cuatro amistosos de preparación que disputó Estados Unidos.

A nivel de clubes, Reyna sufrió algunas lesiones que lo postergaron y aunque renovó contrato con Borussia Dortmund salió cedido al Nottingham Forest a inicios de 2024. Tras regresar al club dueño de su ficha, fue vendido definitivamente al Borussia Monchengladbach, donde permanece al día de hoy, a mediados de 2025 y a cambio de 7 millones de euros.

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En la lucha por jugar su segunda Copa del Mundo

Gio Reyna volvió a sufrir a causa de diferentes lesiones en la presente temporada, lo que le impidió jugar todo lo que hubiese querido justo en la previa del que podría ser el segundo Mundial de su carrera. Fueron 20 partidos entre Bundesliga y Copa de Alemania, pero solo fue titular en 5 de ellos.

Tampoco fue parte de la Selección de Estados Unidos en las últimas dos ediciones de la Copa Oro, lo que podría poner en duda su presencia en la lista definitiva de Mauricio Pochettino, que se dará a conocer el próximo 26 de mayo. Sin embargo, lo respalda el hecho de haber sido parte de las dos últimas convocatorias de preparación para la Copa del Mundo, sumando minutos en los cuatro partidos amistosos disputados ante Paraguay, en el que además aportó un gol, Uruguay, en el que entregó una asistencia, Bélgica y Portugal.

Algunas lesiones le impidieron jugar todo lo que hubiese querido en la presente temporada.

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El grupo de Estados Unidos en el Mundial

En la Copa del Mundo que lo tendrá como anfitrión por segunda vez en su historia, Estados Unidos compartirá el Grupo D con las selecciones de Paraguay, Australia y Turquía. Su estreno será el viernes 12 de junio, ante el representativo de Conmebol en Los Angeles.

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