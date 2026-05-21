Tras confirmarse la llegada de Otamendi a River, los próximos campeones del mundo que pueden volver al fútbol argentino

El marcador central será el séptimo consagrado en Qatar en jugar en la Liga Profesional. Quiénes pueden sumarse.

Nicolás Otamendi acordó su llegada a River y se convertirá en el séptimo campeón del mundo de la Liga Profesional. El marcador central se sumará a las filas de Eduardo Coudet luego del Mundial 2026, pero puede no ser el único consagrado en Qatar en pegar la vuelta al país.

Tanto el Millonario como Boca harán el intento en este mercado de pases en seguir sumando estrellas a sus planteles. Si bien no hay negociaciones formales, los dos clubes más importantes del fútbol argentino buscarán repatriar figuras desde el exterior.

Paulo Dybala – Boca

El posible arribo de la Joya a Boca es uno de los que más expectativas genera. El ex Instituto termina su contrato con Roma a mitad de año y, si bien hay una intención de renovar, en el Xeneize lo esperan con los brazos abiertos para el segundo semestre.

El cordobés tuvo una temporada difícil en cuanto a las lesiones. Sin embargo, está cómodo en el equipo italiano, que lo ovaciona fin de semana tras fin de semana. Todo se definirá en las próximas semanas.

Thiago Almada – River

Thiago Almada es una de las estrellas que está en el radar del Millonario. Tras cerrar a Otamendi, el oriundo de Fuerte Apache sería el próximo objetivo del club de Núñez, que busca sumar figuras de renombre para pelear todos los frentes en el segundo semestre.

El hombre surgido en Vélez Sarsfield viene de un semestre difícil en Atlético de Madrid, donde sumó muchísimos menos minutos que los que esperaba. En España aseguran que buscará una salida y River está al acecho.

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Ángel Correa – River

Días atrás, también salió a la luz que el Millonario irá por Ángel Correa, actualmente en Tigres. Desde España aseguraron que hubo contactos entre las partes, aunque no será sencillo sacarlo del fútbol mexicano.

El ex San Lorenzo se sumó al gigante de la Liga MX a mediados de 2025, en una operación que se cerró en 8 millones de euros. En Núñez saben que el jugador tiene un contrato altísimo en su club.

Gerónimo Rulli – Boca

Con la lesión de Agustín Marchesín, Boca está decidido a buscar un arquero y Juan Román Riquelme hará el intento por Gerónimo Rulli. El jugador será uno de los tres elegidos por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y el Xeneize buscará que sea el próximo dueño de su arco.

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Hasta el momento no existieron gestiones formales y saben que sacarlo de Olympique de Marsella será difícil. Además, el jugador tiene una profunda identificación con Estudiantes de La Plata.

En síntesis