Cómo conseguir dos sobres extra del Álbum virtual del Mundial 2026 todos los días

El Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 ya está disponible para ser completado, tanto en su versión web como en aplicación. El propio juego te ofrece dos sobres gratuitos cada día, y te da un límite máximo de cuatro sobres para abrir diariamente. Y hay varias maneras de conseguir esos dos sobres adicionales para llegar al límite, pero sólo una que puedes explotar a diario.

Y es que los códigos pueden ser atractivos, pero sólo podrás utilizarlos una vez cada uno, con lo que al cabo de un par de días, te quedarás sin opciones de tener cuatro sobres diarios. Eso cambia si utilizas la otra mecánica para obtener sobres, exclusiva de la aplicación: el escaneo de contenido.

Cómo escanear contenido para conseguir sobres gratis diarios en el álbum virtual

En la zona izquierda del Menú Principal te encontrarás con la opción “Escanear Contenido”. Allí tendrás tres opciones:

Escanea el Álbum y los paquetes FIFA World Cup 2026

Escanea productos de Coca-Cola

Escanea Cromos de Coca-Cola

De estas tres opciones, las que nos interesan son las dos primeras. Diariamente podremos escanear la tapa del álbum físico, o una imagen de ella. Lo mismo con un sobre de figuritas o un producto Coca-Cola con el logo de la Copa del Mundo 2026.

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Cada uno de estos escaneos nos dará un sobre gratis al día, para un total de dos sobres adicionales diarios. Con ello completarás los cuatro que puedes abrir al día.

En cuanto a la opción de Cromos de Coca-Cola, estos escaneos no nos darán sobres gratuitos, sino que nos darán figuritas exclusivas que no aparecen en los sobres y que completan las dos páginas #Allthefeels del álbum virtual.

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Los contenidos a escanear para el álbum virtual