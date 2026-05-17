River y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura 2026: los mejores memes del recuerdo de la Promoción 2011

El Pirata venció a Argentinos Juniors en la segunda semifinal y enfrentará el Millonario por el título del primer semestre.

En el Estadio Diego Armando Maradona, Belgrano se impuso por penales ante Argentinos Juniors en el marco de la segunda llave de las semifinales del Torneo Apertura 2026. Tras el empate por 1-1 en los 90 minutos, la acción se trasladó a la definición desde los 12 pasos para la clasificación del Pirata.

Ahora, el elenco comandado por Ricardo Zielinski jugará por el título el próximo domingo en su provincia. El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario del partido por el campeonato, nada menos que entre Belgrano y River Plate, que eliminó el sábado a Rosario Central.

De esta manera, se reeditará el partido de la Promoción 2011 en la que el conjunto cordobés consiguió el ascenso decretando la recordada caída del Millonario en el Estadio Monumental. Las redes sociales no tardaron en llenarse de memes respecto a este reencuentro.

Para colmo, Zielinski volverá a estar frente al equipo, tal como en la Promoción. En el campo también repetirá el Mudo Vázquez, mientras que Juan Carlos Olave, arquero de aquella tarde, ahora forma parte del cuerpo técnico.

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