Cómo ver en vivo y online Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todo lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este lunes 15 de junio, en el Lumen Field Stadium de Seattle, Bélgica y Egipto se encuentran frente a frente en el marco de la primera fecha de la fase de grupos Mundial 2026 que se desarrolla, en conjunto, entre Estados Unidos, Canadá y México. Sin ninguna duda, un partido muy importante para las aspiraciones de ambos seleccionados.

No es un detalle menor que el seleccionado europeo acumula nada más ni nada menos que 13 partidos sin conocer la derrota, con 9 victorias y 4 empates. Para encontrar la última caída de Bélgica hay que remontarse al 20 de marzo de 2025, hace más de un año. En aquel entonces, perdió 3-1 como visitante de Ucrania por la UEFA Nations League.

Por su parte, la actualidad de Egipto es diferente, ya que arriba a esta Copa del Mundo transitando un andar más irregular: de los últimos 10 partidos oficiales, el conjunto africano cosechó 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Viene de caer ajustadamente por 2-1 contra Brasil en un amistoso y también de empatar 0-0 frente a España.

Qué canal pasa Bélgica vs. Egipto

El partido entre Bélgica y Egipto, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— Disney+ y Claro.

A qué hora se juega Bélgica vs. Egipto

Los seleccionados de Bélgica y Egipto se encontrarán frente a frente este lunes 15 de junio, desde las 19:00 horas de la República Argentina, en el Lumen Field Stadium de Seattle, Estados Unidos.

Los árbitros de Bélgica vs. Egipto

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Asistente 2: Rafael Alves (Brasil)

Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Asistente suplente: Michael Orue (Perú)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

AVAR: Leodán González (Uruguay)

SVAR: Carlos del Cerro Grande (España)

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El fixture del Mundial