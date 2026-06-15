Dónde y en qué estadio se está jugando Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026

El Lumen Field Stadium de la ciudad de Seattle es el escenario designado para el partido por la primera fecha del Grupo G de la Copa del Mundo.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. En medio de ese panorama, este lunes 15 de junio, en el marco de la primera fecha de la fase de grupos, Bélgica y Egipto ponen primera marcha con la misión en común de empezar el certamen con el pie derecho.

En ese contexto, el Lumen Field Stadium de la ciudad de Seattle es el escenario designado para el partido entre belgas y egipcios, por el Grupo G de la Copa del Mundo. Se trata de un encuentro que tiene su puntapié inicial a las 16:00 horas de la República Argentina, en medio de una zona que también cuenta con Irán y Nueva Zelanda.

El Lumen Field es un estadio multiuso situado en la ciudad de Seattle, Estado de Washington, Estados Unidos. El mismo fue inaugurado en 2002, reemplazando al antiguo Kingdome, demolido en 2000. Cuenta con una capacidad para 72.000 espectadores, además de una superficie sintética y un costo de construcción de 2.700 millones de dólares.

Es la casa del Seattle Sounders (MLS), de los Seattle Seahawks (NFL) y del Seattle Reing FC de la National Women’s Soccer League. Entre otros eventos, el Lumen Field Stadium ha sabido albergar tres ediciones de la Copa Oro (2005, 2009 y 2013) y el reciente Mundial de Clubes de 2025. En 2016, allí, Argentina derrotó a Bolivia por 3-0 en la Copa América Centenario.

Bélgica y Egipto chocan en el Lumen Field Stadium de Seattle. (Foto: Getty)

Los convocados de Bélgica y Egipto para el Mundial

BÉLGICA

ARQUEROS: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) y Mike Penders (Racing de Estrasburgo).

Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) y Mike Penders (Racing de Estrasburgo). DEFENSORES: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Brujas) y Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Brujas) y Arthur Theate (Eintracht Frankfurt). VOLANTES: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas) y Axel Witsel (Girona).

Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas) y Axel Witsel (Girona). DELANTEROS: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matías Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing de Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (Milan) y Leandro Trossard (Arsenal).

Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matías Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing de Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (Milan) y Leandro Trossard (Arsenal). DT: Rudi García

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EGIPTO

ARQUEROS : Oufa Shobeir (Al-Ahly SC), Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mohamed Alaa (El Gouna SC) y El Mahdi Soliman (Zamalek SC).

: Oufa Shobeir (Al-Ahly SC), Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mohamed Alaa (El Gouna SC) y El Mahdi Soliman (Zamalek SC). DEFENSORES : Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ramy Rabia (Al-Ain FC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC), Mohamed Hany (Al-Ahly SC) y Tarek Alaa (ZED FC).

: Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ramy Rabia (Al-Ain FC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC), Mohamed Hany (Al-Ahly SC) y Tarek Alaa (ZED FC). VOLANTES : Marwan Ateya (Al-Ahly SC), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Hamdy Fathy (Al-Wakrah SC), Nabil Dunga (Al-Najma SC), Emam Ashour (Al-Ahly SC) y Mahmoud Saber (ZED FC).

: Marwan Ateya (Al-Ahly SC), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Hamdy Fathy (Al-Wakrah SC), Nabil Dunga (Al-Najma SC), Emam Ashour (Al-Ahly SC) y Mahmoud Saber (ZED FC). DELANTEROS : Mohamed Salah (Liverpool FC), Trezeguet (Al-Ahly SC), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Haissem Hassan (Real Oviedo CF), Zizo (Al-Ahly SC), Omar Marmoush (Manchester City) y Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).

: Mohamed Salah (Liverpool FC), Trezeguet (Al-Ahly SC), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Haissem Hassan (Real Oviedo CF), Zizo (Al-Ahly SC), Omar Marmoush (Manchester City) y Hamza Abdelkarim (FC Barcelona). DT: Hossam Hassan

El fixture del Mundial 2026