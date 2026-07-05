Hamza Abdelkarim, delantero de Egipto: ”Jugamos contra Argentina, no contra Messi”

Uno de los delanteros de la Selección de Egipto se refirió al partido de este martes en Atlanta.

La Selección Argentina sufrió ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, pero de igual forma superó la barrera de los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La definición se estiró hasta el alargue, en donde, tras el 1 a 1 en los 90 minutos, se pudo imponer por un marcador de 3 a 2.

Ahora, el próximo escollo en el camino de la Scaloneta hacia la Final que se disputará el 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey será Egipto, este martes 7 en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Y al respecto, el que se expresó fue Hamza Abdelkarim, atacante del combinado africano.

“Jugamos contra Argentina, no contra Messi”, comentó el delantero del FC Barcelona en conversación con Mundo Deportivo, cuando le remarcaron que se enfrentaría al gran ídolo del club en el que milita desde enero de este año, procedente del Al Ahly.

Por otro lado, Hamza Abdelkarim se refirió a la influencia que tiene Mohamed Salah en el plantel egipcio: “No solo está conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos todas sus experiencias y nosotros, por supuesto, intentamos aprovecharlas. Tener una trayectoria como la de Salah es algo indescriptible; estar a su lado es un sueño y un honor para mí”.

Hamza Abdelkarim frente a Australia por los 16vos de final del Mundial 2026. Getty Images.

¿Cuándo juega Argentina frente a Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026?

La Selección Argentina se enfrentará a su similar de Egipto por los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. El ganador irá con el vencedor de cruce que protagonizarán Colombia y Suiza en Vancouver.

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Los otros cruces son: Brasil vs. Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, México vs. Inglaterra en el Estadio Azteca, Portugal ante España en el AT&T de Dallas y Estados Unidos vs. Bélgica en Seattle.

Vale recordar que por la misma instancia Francia derrotó a Paraguay 1 a 0 y Marruecos a Canadá por 3 a 0.

En síntesis

7 de julio: Argentina jugará contra Egipto en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Argentina jugará contra Egipto en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Hamza Abdelkarim declaró a Mundo Deportivo: “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”.

declaró a Mundo Deportivo: “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”. 3 a 2: Argentina eliminó a Cabo Verde en el alargue en Miami.