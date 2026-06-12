Cómo ver en vivo y online Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todos los detalles necesarios para seguir de cerca el partido entre los norteamericanos y la Albirroja en Los Ángeles.

Este viernes 12 de junio, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos y Paraguay se encuentran frente a frente bajo la órbita de su primer partido en el Mundial 2026 que organizará el propio país norteamericano, en conjunto con sus vecinos Canadá y México. El mundo entero paralizado, siguiendo de cerca este compromiso.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+

No es un detalle menor que los organizadores, comandados estratégicamente por Mauricio Pochettino, jugaron dos partidos amistosos de preparación: en el primero se impusieron a Senegal por 3 a 2, mientras que en el segundo fue derrota por 2 a 1 ante Alemania.

Por su parte, Paraguay llega con confianza luego de una gira previa con tres amistosos. El primero de ellos con victoria ante Grecia, el segundo con una ajustada derrota frente a Marruecos y el tercero con goleada a favor contra Nicaragua. Gustavo Alfaro es el DT de la Albirroja que sueña con avanzar de fase.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay. (Foto: Getty).

Qué canal pasa Estados Unidos vs. Paraguay

El partido entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y Telefé, además del streaming de Disney+.

A qué hora se juega Estados Unidos vs. Paraguay

Los seleccionados de Estados Unidos y Paraguay se encontrarán frente a frente este viernes 12 de junio, desde las 22:00 horas de la República Argentina, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Los árbitros de Estados Unidos vs. Paraguay

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos)

Asistente 2: Jan de Vries (Países Bajos)

Cuarto árbitro: Yusuke Araki (Japón)

VAR: Carlos del Cerro Grande (España)

AVAR: Dennis Higler (Países Bajos)

El fixture del Mundial