Cómo ver en vivo y online Francia vs. Irak por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este lunes 22 de junio en el segundo turno, Francia e Irak se enfrentan por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque empieza a definir el rumbo hacia la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima, que es el objetivo de ambos.

El combinado europeo tuvo un buen arranque de certamen: venció 3-1 a Senegal. Como no podía ser de otra manera, Kylian Mbappé marcó dos verdaderos golazos y escaló varias posiciones entre los máximos goleadores históricos del Mundial. De conseguir un triunfo, se consolida como único puntero de la zona y ya podría empezar a pensar en los mata-mata.

En contraparte, el conjunto ubicado geográficamente en Medio Oriente tuvo un pésimo comienzo de competición: perdió 4-1 ante Noruega. En un encuentro en el que fue claramente superado futbolísticamente, la defensa iraquí no pudo contener la jerarquía de Erling Haaland y lo sufrió en reiteradas ocasiones. Sin embargo, busca dar la sorpresa contra el elenco galo.

Los futbolistas de Iraq en el Mundial. (Getty)

Qué canal pasa Francia vs. Irak

El compromiso entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-.

A qué hora se juega Francia vs. Irak

Los combinados nacionales de Francia e Irak se encuentran frente a frente en el segundo turno de la jornada, es decir este lunes a las 18 horas de la República Argentina, en el Lincoln Financial Field, ubicado en la reconocida ciudad de Philadelphia.

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El fixture completo del Mundial 2026