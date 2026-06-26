¿Quién es el árbitro de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre africanos y asiáticos por la tercera jornada del Grupo I.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de la tercera fecha del Grupo I, la Selección de Senegal se enfrenta a la Selección de Irak en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la zona. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro inglés Anthony Taylor. A sus 47 años, el referí nacido en Mánchester cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Taylor es uno de los jueces más consolidados y respetados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Premier League inglesa y en las competencias de la UEFA, incluyendo encuentros decisivos de la Champions League, la final de la Europa League y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en la Eurocopa y en el Mundial de Qatar 2022.

Anthony Taylor. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Senegal vs. Irak

Para este gran choque mundialista en el BMO Field de Toronto, el juez principal inglés contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Anthony Taylor (Inglaterra)

Anthony Taylor (Inglaterra) Árbitro asistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)

Gary Beswick (Inglaterra) Árbitro asistente 2: Adam Nunn (Inglaterra)

Adam Nunn (Inglaterra) Cuarto árbitro: Mitchell Selsdon (Estados Unidos)

Mitchell Selsdon (Estados Unidos) Quinto árbitro: Jose Da Silva (Estados Unidos)

Jose Da Silva (Estados Unidos) VAR: Ivan Bebek (Croacia)

Ivan Bebek (Croacia) AVAR: Fedayi San (Suiza)

Fedayi San (Suiza) SVAR: Carlos Del Cerro Grande (España)

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