Dónde y en qué estadio se está jugando Senegal vs. Irak por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre africanos y asiáticos por la tercera jornada de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por la tercera fecha del Grupo I, la Selección de Senegal se enfrenta a la Selección de Irak en un encuentro crucial que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este viernes 26 de junio, donde los Leones de la Teranga buscan sellar su boleto a la siguiente fase frente a unos siempre duros y ordenados Leones de Mesopotamia, que intentan sumar puntos vitales en este dramático cierre de la fase de grupos.

¿En qué estadio están jugando Senegal vs. Irak?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo I es el imponente BMO Field (conocido oficialmente en el torneo como Toronto Stadium), ubicado en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Este histórico recinto, famoso por su vibrante atmósfera futbolera y por ser la casa del Toronto FC de la MLS, cuenta con una capacidad ampliada para 45.000 espectadores para esta cita mundialista.

El césped canadiense, que luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo, vuelve a recibir la acción de esta Copa del Mundo, consolidándose como una de las sedes clave y más acogedoras en territorio norteamericano.

El BMO Field de Toronto. (Foto: Getty).

Las tablas del Mundial

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El fixture del Mundial