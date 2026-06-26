Cómo ver en vivo y online Senegal vs. Irak por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Senegaleses e iraquíes buscarán sumar en Toronto, Canadá, sus primeros puntos en lo que va de la Copa del Mundo.

Las selecciones de Senegal e Irak se enfrentan este viernes en el Estadio Nacional de Toronto, en Canadá, en busca de sumar sus primeros puntos en el Mundial 2026. Está en juego la tercera posición del Grupo I, que dejará a quien se la adjudique, en caso que sea con victoria, a la expectativa de ver si logra la clasificación a dieciseisavos de final.

Los senegaleses mostraron pasajes de buen juego, pero no les fue suficiente para hacer frente a Francia, que los derrotó por 3-1, y Noruega, que los despachó por 3-2. Todavía más cuesta arriba fueron las cosas para los iraquíes, que fueron barridos 4-1 por Noruega en el debut y cayeron 3-0 ante Francia en su segunda presentación.

¿A qué hora juegan Senegal e Irak?

El partido entre las selecciones de Senegal e Irak, que este viernes 26 de junio cierran en Toronto su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, está programado para comenzar a las 16.00 de Argentina. En simultáneo se enfrentarán Francia y Noruega en Boston.

¿Qué canal pasa el partido entre Senegal e Irak?

El partido que Senegal e Irak disputarán desde las 16.00 en Toronto se podrá ver por televisión a través de DSports 2, canal que también forma parte de la grilla de Flow hasta la finalización del Mundial. De manera online, podrá verse en las plataformas de DGO y Flow.