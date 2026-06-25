Partidos de mañana en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 26 de junio

Continúa desarrollándose la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Una fecha que sigue resolviendo todas y cada una de las zonas, confirmando los clasificados a los 16avos de final, así como también los seleccionados que ya quedaron eliminados del certamen.
Y, como no podía ser de otra manera, este viernes 26 de junio se despachará con nada más ni nada menos que seis partidos completamente determinantes para el futuro de los protagonistas y para la diagramación del cuadro de eliminación directa. Son encuentros correspondientes a los grupos G, H e I de la propia Copa del Mundo.
Todo se iniciará con la culminación del Grupo I: Francia se encontrará frente a frente con Noruega, mientras que Senegal buscará seguir con vida cuando choque con Irak. Un rato más tarde, en torno al Grupo H, Uruguay lo dará todo ante España, en tanto que Cabo Verde jugará contra Arabia Saudita. Por último, el Grupo G enfrentará a Egipto con Irán y a Bélgica con Nueva Zelanda.
PARTIDOS DEL VIERNES 26 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
(Horarios y televisación de la República Argentina)
Noruega vs. Francia (Grupo I)
Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos
16:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, TyC Sports y Claro.
Senegal vs. Irak (Grupo I)
BMO Field Stadium (Toronto), Canadá
16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow y Amazon Prime.
Uruguay vs. España (Grupo H)
Estadio Akron (Guadalajara), México
21:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, TyC Sports y Claro.
Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)
NRG Stadium (Houston), Estados Unidos
21:00 horas | DSports, Paramount+, Flow y Amazon Prime.
Egipto vs. Irán (Grupo G)
Lumen Field Stadium (Seattle), Estados Unidos
00:00 horas (del 27/6) | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y TyC Sports.
Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G)
BC Place Stadium (Vancouver), Canadá
00:00 horas (del 27/6) | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y Claro.