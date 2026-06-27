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Mundial 2026

Con Bielsa y Muslera como protagonistas, así reflejó la prensa internacional la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

La Celeste cayó 1 a 0 ante España en Guadalajara y se quedó afuera de la Copa del Mundo en la fase de grupos.

El lamento de los futbolistas de Uruguay tras quedar eliminados
© GettyEl lamento de los futbolistas de Uruguay tras quedar eliminados

Tras perder ante España, la Selección de Uruguay quedó afuera del Mundial 2026 en fase de grupos. Probablemente, el lamento de los charrúas esté más vinculado a los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde que ante la caída frente a los europeos, que son uno de los firmes candidatos al título, pese a que todavía no brillaron en el certamen.

Marcelo Bielsa llegó cuestionado al Mundial. Si bien su ciclo al frente de la Celeste comenzó de gran manera, con el correr del tiempo las cuestiones ajenas al fútbol se interpusieron y generaron climas adversos. Críticas públicas de muchos futbolistas de peso, entre ellos Luis Suárez, hicieron que la confianza se diluya a tal punto de verlo plasmado en los resultados.

La prensa internacional se hizo eco de la temprana eliminación de Uruguay en el Mundial y hubo dos principales apuntados: Fernando Muslera por los errores puntuales que cometió en la competición y Marcelo Bielsa por sus decisiones tácticas y estratégicas, aunque también por su reacción con la prensa en la previa de una entrevista en el campo de juego.

Fernando Muslera tuvo un Mundial para el olvido. (Foto: Getty).

Fernando Muslera tuvo un Mundial para el olvido. (Foto: Getty).

Los principales medios del mundo reflejaron la eliminación de Uruguay

As, España

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Marcelo Bielsa, tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026: “Muslera tomó la decisión de salir”

Mundo Deportivo, España

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El Espectador, Colombia

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Depor, Perú

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DATOS CLAVE

  • La Selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 en la fase de grupos tras caer derrotada frente a España.
  • El ciclo de Marcelo Bielsa quedó fuertemente cuestionado debido a los malos resultados y a los conflictos internos previos con los futbolistas de peso.
  • La prensa internacional apuntó sus críticas hacia el entrenador por sus decisiones tácticas y hacia el arquero Fernando Muslera por errores puntuales en el torneo.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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