La Celeste cayó 1 a 0 ante España en Guadalajara y se quedó afuera de la Copa del Mundo en la fase de grupos.

Tras perder ante España, la Selección de Uruguay quedó afuera del Mundial 2026 en fase de grupos. Probablemente, el lamento de los charrúas esté más vinculado a los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde que ante la caída frente a los europeos, que son uno de los firmes candidatos al título, pese a que todavía no brillaron en el certamen.

Marcelo Bielsa llegó cuestionado al Mundial. Si bien su ciclo al frente de la Celeste comenzó de gran manera, con el correr del tiempo las cuestiones ajenas al fútbol se interpusieron y generaron climas adversos. Críticas públicas de muchos futbolistas de peso, entre ellos Luis Suárez, hicieron que la confianza se diluya a tal punto de verlo plasmado en los resultados.

La prensa internacional se hizo eco de la temprana eliminación de Uruguay en el Mundial y hubo dos principales apuntados: Fernando Muslera por los errores puntuales que cometió en la competición y Marcelo Bielsa por sus decisiones tácticas y estratégicas, aunque también por su reacción con la prensa en la previa de una entrevista en el campo de juego.

Fernando Muslera tuvo un Mundial para el olvido. (Foto: Getty).

Los principales medios del mundo reflejaron la eliminación de Uruguay

As, España

As, España

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Mundo Deportivo, España

Marca, España

Corrierre dello Sport, Italia

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Gazzetta dello Sport, Italia

L´Equipe, Francia

Ge Globo, Brasil

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Ge Globo, Brasil

Redgol, Chile

El Espectador, Colombia

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Depor, Perú

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