Diego Forlán reemplaza a Marcelo Bielsa como DT de la Selección de Uruguay

El atacante con pasado en Independiente asumirá al menos hasta marzo de 2027 y tendrá su estreno oficial en la fecha FIFA de septiembre.

El Mundial 2026 fue una pesadilla para la Selección de Uruguay. Los campeones del mundo en 1930 y 1950 no lograron pasar la fase de grupos luego de sumar solamente dos puntos en sus tres presentaciones. Los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron ante Arabia Saudita y Cabo Verde, además cayeron ante España.

El vínculo entre Marcelo Bielsa y muchos de sus dirigidos lejos estuvo de ser ideal y eso se vio plasmado en el campo de juego. Tras la temprana eliminación en el Mundial 2026, el entrenador argentino dejó su cargo y la AUF ya encontró a su reemplazante: Diego Forlán.

El propio presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó que Cachavacha será el entrenador de la Celeste, aunque será hasta el mes de marzo de 2027 en principio. Cabe destacar que en esa fecha habrá elecciones de renovación de autoridades en la AUF.

“El Comité Ejecutivo de la AUF se decidió por Diego. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Él ahora está entusiasmado”, informó Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Se estima que Forlán será presentado en estos días y sus primeros compromisos serán en la fecha FIFA del mes de septiembre.

Forlán se había postulado a la Celeste

Tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, Diego Forlán dialogó con Sebastián Vignolo en ESPN y fue consultado si sería DT de su selección y dijo: “Claro, por supuesto que voy, ¿sabes cómo voy?”. Además, agregó: “Yo prefiero a un técnico uruguayo, porque los tenemos, aunque no me disgustó la elección de Bielsa. Por cómo estamos, no es momento para tirar nombres”.

Diego Forlán en Peñarol. (Foto: Getty).

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La experiencia de Forlán como DT

El ex atacante de Independiente y Manchester United tuvo dos breves experiencias como entrenador. La primera de ellas fue a comienzos de 2020 en Peñarol. Fueron solamente 11 partidos dirigidos antes de marcharse con el detalle no menor de la pandemia del Covid-19 de por medio. Ya en 2021estuvo durante 12 encuentros en Atenas de San Carlos de Uruguay.

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