Marcelo Bielsa, tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026: “Muslera tomó la decisión de salir”

El entrenador argentino se refirió a la salida del arquero de Uruguay, quien fue reemplazado en el entretiempo ante España.

Uruguay perdió por la mínima diferencia frente a España, quedó eliminado del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y se generó un sinfín de críticas contra Marcelo Bielsa, el director técnico, con quien hubo muchísima polémica en la previa al encuentro por las filtraciones que hicieron los futbolistas respecto a los manejos en los entrenamientos.

El gol de los españoles llegó tras un remate de Álex Baena, donde se presentó una flojísima respuesta del arquero Fernando Muslera. Y en el entretiempo, Bielsa realizó una variante: salió el guardameta y lo reemplazó Sergio Rochet. Sí, el guardián de los tres palos no volvió al campo de juego, y fue sustituido por quien se desempeña en SC Internacional.

Finalizado el partido, en zona mixta, el rosarino de 70 años dejó en claro que no tuvo nada que ver con la modificación: “Fue una decisión que tomó el mismo Muslera”, exclamó. A lo que continuó: “Con el cambio de Valverde, lo que busqué fue jugar con dos ‘9’ con el objetivo de tener más llegada”.

A partir de esta derrota, es la segunda vez en su carrera que el ex DT de Newell’s Old Boys y Vélez Sarsfield es eliminado en la primera ronda de una Copa del Mundo: la primera ocasión fue en Corea-Japón 2002, donde Argentina no pudo superar el grupo que compartía con Nigeria, Inglaterra y Suecia.

"MUSLERA TOMÓ LA DECISIÓN DE SALIR"



Marcelo Bielsa lamentó la derrota por 1-0 de Uruguay ante España y comentó las salidas de Nando y Valverde.@SoleSejas.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TDGPlRrnYS — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

El enojo de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay

Hubo muchísimo enojo en Marcelo Bielsa a lo largo de toda la semana, como así también en medio del partido. Sí, a pesar de que no lo expresó para evitar las cámaras. Pero cuando todo terminó, desbordó.

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Mientras esperaba que lo entrevistaran desde FIFA, que es obligatorio para evitar multas y sanciones, el entrenador rosarino se mostró muy molesto. Pese a ello, aún no está claro a quién fue dirigido el grito: “Dale de una vez”, exclamó con muchísima euforia y demasiada molestia.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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DATOS CLAVES

Marcelo Bielsa fue eliminado en primera ronda, repitiendo su marca de Corea-Japón 2002.

fue eliminado en primera ronda, repitiendo su marca de Corea-Japón 2002. Fernando Muslera fue sustituido por Sergio Rochet en el entretiempo por decisión propia.

fue sustituido por Sergio Rochet en el entretiempo por decisión propia. Álex Baena anotó el gol de España que concretó la eliminación de Uruguay.