Argentina superó a Uruguay y logró una marca sin precedentes en la historia de los Mundiales

En el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina le ganó 3 a 1 a la Selección de Suiza en el tiempo suplementario y así logró la clasificación a las semifinales del torneo, en donde se enfrentará contra la Selección de Inglaterra, que eliminó a Noruega.

A pesar de sufrir nuevamente y tener que jugar el segundo alargue en lo que va del certamen, el equipo comandado por Lionel Scaloni volvió a sacar a la cancha la jerarquía ofensiva que tiene y gracias tanto a Julián Alvarez como a Lautaro Martínez logró resolver el trámite del encuentro.

Con esta victoria, la Albiceleste logró un récord histórico en la Copa del Mundo y superó una marca que tenía la Selección de Uruguay. La misma está relacionada a una seguidilla de partidos en las que convirtieron por lo menos dos goles o más de manera consecutiva.

Es que, acorde a los datos del periodista español Mister Chip, Argentina se convirtió en el primer país en convertir dos o más goles en Mundiales durante 12 partidos consecutivos. Esta marca comenzó en la victoria 2 a 0 frente a México en Qatar 2022 y se mantiene en la actualidad.

Durante este recorrido, los dirigidos por Scaloni convirtieron de a dos o más en las victorias ante México, Polonia, Australia y Croacia en Qatar 2022, más los empates ante Países Bajos y Francia, con posteriores victorias por penales para conseguir el título. En este certamen, lo hicieron en todos los partidos.

La última vez que Argentina no marcó un tanto en la Copa del Mundo también se dio en 2022, en lo que fue la derrota 2 a 1 frente a Arabia Saudita en el debut. En aquella oportunidad abrió la cuenta Messi de penal, y a Lautaro Martínez le anularon dos goles por posición adelantada.

Publicidad

Por otro lado, en lo que va del Mundial el poderío goleador argentino fue tal que es el equipo que más convirtió en el certamen, con 17 tantos. Por detrás suyo aparece la Selección de Francia, que también es semifinalista y que lleva 16 en seis presentaciones.

Así quedó el récord que consiguió Argentina en los Mundiales

Argentina – 12 partidos

– 12 partidos Uruguay – 11 partidos

– 11 partidos Alemania – 10 partidos

– 10 partidos Hungría – 9 partidos

– 9 partidos Francia – 8 partidos

Datos claves

Argentina venció 3-1 a Suiza en Kansas City por los cuartos del Mundial.

a Suiza en Kansas City por los cuartos del Mundial. El equipo de Lionel Scaloni logró un récord de 12 partidos seguidos anotando dos goles.

logró un récord de 12 partidos seguidos anotando dos goles. La Albiceleste clasificó a semifinales, instancia en la que jugará contra la Selección de Inglaterra.