La victoria de España es justa, pero sentimos un orgullo total por este equipo que lo dio todo hasta el final

La Selección Argentina y Lionel Messi recién aparecieron en el partido en el tiempo suplementario, después del gol de Ferran Torres.

Lo dimos todo. Orgullo total por este equipo. Argentina se apresta a recibir la medalla del subcampeonato con la conciencia recontra tranquila porque el equipo dejó hasta la última gota de sudor, de sangre y casi lo empata con 10.

Giuliano Simeone lo tuvo dos veces y casi lo empata: la primera con ese centro atrás para Marcos Senesi y la segunda con esa pelota que le queda después de un córner y que todos gritamos gol, pero se fue por arriba.

La Selección Argentina y Lionel Messi aparecieron en el partido recién en el tiempo suplementario. Sí, recién cuando mete el gol Ferran Torres en el segundo tiempo extra, aparece Argentina con el corazón que había tenido para defender.

La victoria de España es justa porque España siempre fue más. Argentina llegó fundida. Se lesionó Lisandro Martínez, se lesionó Cuti Romero, no dio más Gonzalo Montiel. Hasta el suplementario, Argentina no había pateado al arco. Y Lionel Scaloni apostó todo a los penales.

Partido 10 puntos de Nicolás Tagliafico. Su corazón para aguantar absolutamente todo y que Argentina esté ahí de ir a los penales. A su vez, se termina el ciclo de Nicolás Otamendi en la Selección Argentina. Y yo creo que Messi se va a tomar un semestre sabático para pensar si sigue o no. En tanto, veremos si Scaloni renueva o no. Ojalá que sí.

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Yo creo que de lo único que se va a arrepentir el entrenador argentino es de no haber traído otro lateral derecho en la lista, porque sufrimos mucho la espalda de Molina en el gol de Inglaterra y en el gol de Ferran Torres, donde hoy pierde con Nico Williams.

Y la única injusticia fue que no entre Lautaro Martínez, que era de las figuras de Argentina en el Mundial. Hoy no pudo jugar ni un minuto por la línea de cinco con Marcos Senesi, entendible para aguantar e ir a los penales.

Del árbitro podríamos objetar la segunda amarilla de Enzo Fernández. 11 contra 11 era muy difícil, pero 10 contra 11 era imposible. España, justo campeón. Pero héroes igual.

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A recibir el equipo, con un orgullo total. La Scaloneta sigue siendo la mejor selección de la historia.