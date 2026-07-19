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Mundial 2026

Jugador x jugador: puntajes de los futbolistas de la Selección Argentina vs. España por el Mundial 2026

La calificación de los futbolistas de la Albiceleste en el duelo correspondiente a la final de la Copa del Mundo.

Argentina enfrentó a España en la final
© GettyArgentina enfrentó a España en la final

EMILIANO MARTÍNEZ

Primer tiempo (6): buena respuesta ante el primer remate de Lamine Yamal a los 4 minutos. Firme en las que le tocó intervenir. Bien ante Oyarzabal a los 38 minutos.

GONZALO MONTIEL

Primer tiempo (6): intenso en la marca. Algo impreciso en las entregas. Mejoró mucho en el tramo final del primer tiempo.

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Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

CRISTIAN ROMERO

Primer tiempo (7): buen corte dentro del área al minuto 11. Firme y sólido en todas sus intervenciones.

LISANDRO MARTÍNEZ

Primer tiempo (6): buen comienzo del central zurdo. Siempre encima de un rival. Fue amonestado a los 40 minutos. Salió lesionado al minuto 43.

NICOLÁS TAGLIAFICO

Primer tiempo (7): buenos primeros minutos del lateral. Tuvo la difícil misión de marcar a Lamine Yamal. Resolvió muy bien en casi todas sus intervenciones.

RODRIGO DE PAUL

Primer tiempo (4): falló en la entrega y provocó un ataque peligroso de España. No tuvo demasiado contacto por la pelota. No completó una buena primera mitad.

ENZO FERNÁNDEZ

Primer tiempo (5): siempre bien ubicado. Bien en la marca y prolijo en la entrega, aunque a veces arriesgó algo de más.

ALEXIS MAC ALLISTER

Primer tiempo (4): inicio complicado para el volante. Alternó buenas y malas, aunque estuvo flojo en la entrega.

Alexis Mac Allister. (Foto: Getty).

Alexis Mac Allister. (Foto: Getty).

NICOLÁS GONZÁLEZ

Primer tiempo (4): comenzó algo acelerado, alternó buenas y malas decisiones.

LIONEL MESSI

Primer tiempo (5): buenas intervenciones.

Lionel Messi. (Foto: Getty).

Lionel Messi. (Foto: Getty).

JULIÁN ALVAREZ

Primer tiempo (5): importante labor en la presión alta. Entregó bien, aunque no tuvo situaciones.

INGRESARON

NICOLÁS OTAMENDI (-): ingresó por Lisandro Martínez a los 43 de la primera mitad.

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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