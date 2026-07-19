EMILIANO MARTÍNEZ
Primer tiempo (6): buena respuesta ante el primer remate de Lamine Yamal a los 4 minutos. Firme en las que le tocó intervenir. Bien ante Oyarzabal a los 38 minutos.
GONZALO MONTIEL
Primer tiempo (6): intenso en la marca. Algo impreciso en las entregas. Mejoró mucho en el tramo final del primer tiempo.
Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).
CRISTIAN ROMERO
Primer tiempo (7): buen corte dentro del área al minuto 11. Firme y sólido en todas sus intervenciones.
LISANDRO MARTÍNEZ
Primer tiempo (6): buen comienzo del central zurdo. Siempre encima de un rival. Fue amonestado a los 40 minutos. Salió lesionado al minuto 43.
NICOLÁS TAGLIAFICO
Primer tiempo (7): buenos primeros minutos del lateral. Tuvo la difícil misión de marcar a Lamine Yamal. Resolvió muy bien en casi todas sus intervenciones.
RODRIGO DE PAUL
Primer tiempo (4): falló en la entrega y provocó un ataque peligroso de España. No tuvo demasiado contacto por la pelota. No completó una buena primera mitad.
ENZO FERNÁNDEZ
Primer tiempo (5): siempre bien ubicado. Bien en la marca y prolijo en la entrega, aunque a veces arriesgó algo de más.
ALEXIS MAC ALLISTER
Primer tiempo (4): inicio complicado para el volante. Alternó buenas y malas, aunque estuvo flojo en la entrega.
Alexis Mac Allister. (Foto: Getty).
NICOLÁS GONZÁLEZ
Primer tiempo (4): comenzó algo acelerado, alternó buenas y malas decisiones.
LIONEL MESSI
Primer tiempo (5): buenas intervenciones.
Lionel Messi. (Foto: Getty).
JULIÁN ALVAREZ
Primer tiempo (5): importante labor en la presión alta. Entregó bien, aunque no tuvo situaciones.
INGRESARON
NICOLÁS OTAMENDI (-): ingresó por Lisandro Martínez a los 43 de la primera mitad.