¿Seguirá jugando Lionel Messi con la Selección Argentina y estará en el Mundial 2030?

El delantero de Inter Miami se quedó en las puertas de su segunda conquista en el gran evento de la FIFA.

La Selección Argentina cayó por la mínima ante España en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2026. A pesar del gran torneo de Lionel Messi, la Albiceleste no logró celebrar en el partido definitorio, este domingo en el MetLife Stadium.

A los 39 años, el astro argentino completó su sexta participación en la Copa del Mundo, marca que comparte solo con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. Lamentablemente, no pudo conseguir esta tarde su segunda estrella a nivel personal y la cuarta para su país.

En el último ciclo, fue una incógnita la participación de Messi de cara a este Mundial 2026. No solo lo jugó, sino que también fue una de las grandes figuras. Sin embargo, con el final de esta edición, tomó más fuerza la posibilidad de que le ponga punto final a su carrera con Argentina, al menos descartando su presencia en la próxima cita de la FIFA.

Lo cierto es que, una vez consumada la derrota de Argentina en la final del Mundial frente a España, Lionel Messi no expuso ninguna declaración. Por ende, habrá que esperar para corroborar si sigue vistiendo la camiseta de La Albiceleste. Lo que sí suena utópico es que forme parte de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en 2030.

Lionel Messi en acción ante España.

El récord que consiguió Messi en la final

A pesar de la derrota ante España, el argentino se convirtió en el único jugador de la historia en clasificar y ser titular en tres finales de Mundiales. Solamente Cafú, que ingresó desde el banco en una de ellas, había jugado tres veces por el título.