El gesto de Leo Messi con Lamine Yamal tras la consagración de España

España se consagró campeona del mundo este domingo, al vencer a la Selección Argentina por 1 a 0 luego de 120 minutos de juego en Nueva Jersey. El gol lo convirtió Ferrán Torres en el inicio del segundo tiempo suplementario, y fue decisivo para la felicidad todo un país en Europa, y un plantel que hizo un gran trabajo y es merecido campeón.

Tras el pitazo de Slavko Vincic, y el consumarse el triunfo español, Lionel Messi se desplomó en el terreno de juego, cabizbajo y mirando a la nada en el MetLife Stadium. Hasta que apareció Lamine Yamal.

La joya de la selección española se acercó a la posición del capitán argentino para saludarlo y Messi, con un gran gesto, se levantó, lo abrazó y le dio sus felicitaciones al oído, en un momento que quedó retratado por las cámaras de la retransmisión oficial, y que seguramente sacaron más de una sonrisa en los fanáticos del Barcelona.

¡LA GRANDEZA DEL MEJOR DE TODOS! Leo Messi se levantó del suelo y le dió un gran abrazo a Lamine Yamal, que se consagró campeón del mundo con España.



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La leyenda, de 39 años, y la joya, de 19 años, ambos con un fiel arraigo por los colores blaugrana. Hoy, a uno le toca festejar, y fue noble en el triunfo. Al otro le tocó perder, y demostró la misma entereza en la derrota. Chapeau.