Scaloni puso en duda su futuro como DT de la Selección Argentina: “Cumpliré el contrato y veré”

Luego de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa, en donde puso en duda su continuidad en el cargo, ya que su contrato termina a fines de diciembre de este año.

“Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y veré. Siento la necesidad, no sé si se podrá hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habrá que hablarlo. Al presidente le agradezco por darme esta oportunidad, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, dijo al respecto.

Y agregó: “Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado y en mi vida pensé con los chicos del cuerpo técnico que íbamos a estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma, lo siento”.

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Scaloni analizó la derrota de Argentina

“Pasaron muchas cosas negativas con las lesiones, tuve que cambiar a 3 de 4 defensores. El desgaste fue enorme, estos chicos llegaron de la mejor manera posible y contra un equipo así si no llegas en las mejores condiciones lo podes padecer. Con otro equipo hoy el partido hubiera terminado de otra manera. Si te soy sincero, cuando nos hicieron el gol fue en el momento en el que sabíamos que llegábamos hasta el final e íbamos a tener una. Hoy nos tocó la parte triste de este deporte, pero hay que levantarse y seguir”, inició.

“Creo que hay que darle valor al rival. Aún así siendo ellos superiores, hasta el minuto 85 tuvieron situaciones y me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con 11. Sorteamos obstáculos durante todo el Mundial de manera increíble y hoy se juntaron demasiadas cosas”, sumó.

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“La primera es que el rival jugaba bien, y después muchos aspectos que llevaron al equipo a realizar cambios por las lesiones y la expulsión. Al final los cambios que pudimos hacer fueron por lesión y no pudimos hacer el retoque que nos hubiera gustado. No me permito en mi vida hacerle un reproche a este grupo. Ojalá la Selección pueda repetir lo que se consiguió, es muy difícil lo que consiguió y duele no poder haber competido hoy en el sentido futbolístico”, siguió.

Y agregó, respecto a la roja a Enzo Fernández: “La primera amarilla a Enzo la puede evitar, él nunca pensó que la segunda la tenía que sacar en ese momento. Eso hablé con él, con mi inglés un poco extraño. Lógicamente es una final del mundo y había cosas que podría evitar. No hay reproches”.

Por otro lado, elogió a Tagliafico por su buen partido: “Tagliafico es lo que uno quiere para un jugador de la Selección. Hizo un partidazo, no quería salir porque si salía se nos complicaba aún más la situación. Él me dijo que estaba bien aunque sabíamos cómo estaba. Ese es el ADN de este equipo y estoy muy orgulloso de él y sus compañeros”.

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Para cerrar, citó las palabras de Alejandro Sabella tras perder en Brasil 2014: “Recuerdo las palabras de Sabella, si las pudiera repetir, se las tienen que guardar en la cabeza. Nos duele en el alma no poder llevar la copa, pero es un orgullo cómo han competido. Llegamos a la final en unas condiciones que no fueron las mejores y aún así estuvimos a nada. El entrenador está satisfecho con sus jugadores y es lo único que se les puede pedir, que den todo y eso lo hicieron bien”.