Desgarrador: las tristes imágenes de Lionel Messi con el pitazo final en Argentina vs. España

Luego de culminar una excelente participación individual en la Copa del Mundo, La Pulga no se conformó con el subcampeonato.

Se terminó la ilusión de la Selección Argentina en el marco del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Es que, este domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el combinado Albiceleste no pudo revalidar lo conseguido casi cuatro años atrás en Qatar.

Por el contrario, Argentina se vio superada por España pese a llevar el trámite del espectáculo al alargue. Así fue como cayó por la mínima diferencia con un tanto de Ferran Torres en el tiempo suplementario, haciendo añicos la esperanza de todo un pueblo.

En medio de ese panorama, salvo algún imprevisto, Lionel Messi disputó su última Copa del Mundo. Como consecuencia de ello, el inagotable astro de 39 años de edad y con presente en Inter Miami expuso una fuerte tristeza por el resultado.

Una vez consumado el pitazo final en Estados Unidos, el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain no pudo ocultar su tristeza, quedando tendido en el campo de juego. Una nueva demostración de la ambición que tenía el rosarino de volver a ser campeón del mundo.

La tristeza de Messi post final del Mundial 2026

Y SI FUE EL ÚLTIMO, ¡GRACIAS LEO! Pitazo final y la reacción de Leo Messi con la consagración de España como CAMPEÓN DEL MUNDO. ¡Fin al sueño de la cuarta!



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