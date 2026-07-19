Lionel Scaloni rompió en llanto y tuvo que abandonar la conferencia de prensa: “Lo siento”

El entrenador de la Selección Argentina habló con la emoción a flor de piel y les agradeció a sus futbolistas por la entrega.

La Selección Argentina luchó hasta el final, pero cayó en la definición del Mundial 2026 ante una dominante España en el MetLife Stadium. La Roja ganó por la mínima con el gol de Ferran Torres y provocó la angustia de la Albiceleste, que se quedó en las puertas de la gloria.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni les agradeció a sus jugadores por la entrega en un Mundial que se hizo cuesta arriba. El DT tampoco pudo confirmar su continuidad, algo que evaluará en el próximo tiempo a pesar de la predisposición de AFA para extenderle el vínculo.

Al explicar por qué se tomará un tiempo, Scaloni quebró en llanto y no pudo continuar hablando ante la prensa. Ante los aplausos de los presentes, abandonó la sala repentinamente.

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Qué dijo Scaloni sobre su continuidad

“Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y veré. Siento la necesidad, no sé si se podrá hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habrá que hablarlo. Al presidente le agradezco por darme esta oportunidad, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, comenzó el DT.

Y cerró: “Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado y en mi vida pensé con los chicos del cuerpo técnico que íbamos a estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma, lo siento”.

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