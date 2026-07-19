Sin argentinos: FIFA entregó los premios individuales del Mundial 2026

Entre España y Francia se repartieron la totalidad de los reconocimientos personales en la Copa del Mundo.

España venció a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 y se consagró campeón del mundo por segunda vez en su historia. El gol de Ferrán Torres en el tiempo suplementario le dio una nueva estrella a la Furia Roja, que venció con justicia a la Albiceleste en el último partido de este certamen.

Como sucede siempre en la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo, antes de que los jugadores españoles levantan el título se hicieron oficiales los premios individuales del Mundial. Pese a ser segundo en el torneo, Argentina no recibió ninguno de los reconocimientos. Entre España y Francia se repartieron la totalidad de ellos.

Por el lado del campeón, Pau Cubarsí reemplazó a Enzo Fernández al recibir el premio del Mejor Jugador Joven, mientras que Unai Simón se quedó con el lugar que supo ser de Emiliano Martínez al ganar el Guante de Oro. Claro está que el haber recibido un solo gol en el Mundial y haber conseguido siete vallas invictas, lo tenía merecido.

Por último, el Balón de Oro de la Copa del Mundo se llevó Rodri Hernández, amo y señor del equipo que acaba de conseguir la coronación mundial. En lo que respecta a Francia, Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro al ser el máximo goleador, con 10 tantos en total, y Michael Olisé fue el máximo asistidor, con 7 pases-gol en todo el certamen.

Rodri, el Balón de Oro del Mundial (Getty)

El récord que consiguió Messi, pese a no conseguir ningún premio

Lionel Messi jugó este domingo 19 de julio su tercera final de la Copa del Mundo. La primera fue ante Alemania en el Maracaná el 13 de julio del 2014 por el Mundial de Brasil. Y la segunda ante Francia el 18 de diciembre del 2022 por el certamen que se desarrolló en Qatar. De esta manera, se convirtió en el primer futbolista de la historia en ser titular tres veces en esta instancia.

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