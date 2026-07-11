Cuándo, dónde y contra quién juega Inglaterra la semifinal del Mundial 2026

Con otra actuación estelar de Jude Bellingham, el seleccionado inglés se metió entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 confirmó a la Selección de Inglaterra como la tercera clasificada a semifinales, gracias a su victoria 2-1 sobre Noruega en la prórroga del encuentro que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo de Thomas Tuchel logró revertir la desventaja por el gol de Andreas Schjelderup gracias a un doblete de Jude Bellingham.

La última vez que el seleccionado inglés alcanzó las semifinales de una Copa del Mundo había sido en Rusia 2018, gracias a su victoria 2-0 sobre Suecia en cuartos de final. Allí sería derrotada 2-1 por Croacia en tiempo extra y también perdería el partido por el tercer puesto, 2-0 ante Bélgica, finalizando en la cuarta posición.

Inglaterra es semifinalista del Mundial 2026.

¿Cuándo, donde y contra quién juega Inglaterra en semifinales?

La Selección de Inglaterra disputará la semifinal del Mundial 2026 el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16.00 en hora de Argentina, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Su rival saldrá del ganador del encuentro que Argentina y Suiza disputan en Kansas City.

La otra semifinal enfrentará un día antes a las selecciones de Francia y España, desde las 16.00 en hora de Argentina, en el AT&T Stadium de Dallas, en Texas.

El cuadro final del Mundial 2026