Si Argentina le gana a Suiza, cuándo, dónde y contra quién juega las semifinales del Mundial 2026

La Albiceleste busca meterse entre las cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina afronta este sábado un nuevo desafío en el Mundial 2026, cuando se mida desde las 22 ante Suiza por los cuartos de final. Tras la agónica clasificación frente a Egipto, la Albiceleste busca meterse entre los cuatro mejores del torneo. En caso de avanzar, ya tiene claro cómo seguirá su hoja de ruta en el certamen.

El rival de la Albiceleste será Inglaterra, que horas antes se lo dio vuelta 2-1 a Noruega gracias a un doblete de Jude Bellingham en en el tiempo suplementario.

De esta manera, si Argentina logra superar a los suizos, volverá a la acción el próximo miércoles 15 de julio a las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

(Getty Images).

El objetivo de disputar los ocho partidos

Si Argentina logra superar a Suiza y alcanza las semifinales, se asegura disputar los ocho partidos reglamentarios del torneo independientemente de los resultados venideros.

Si pierde las semis, jugará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En cambio, si consigue dar un paso más, disputará la final del Mundial el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.