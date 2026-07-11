Qué puesto ocupa Suiza en el Ranking FIFA, rival de Argentina en el Mundial 2026

Se viene el tercer mata-mata para la Selección Argentina en este Mundial 2026. Luego de haber quedado como líder del Grupo J, el vigente campeón del mundo enfrentará a Suiza, seleccionado que consiguió realizar una fase de grupos histórica al quedar primero en la Zona B superando a Canadá, Qatar y Bosnia.

El conjunto suizo será el rival más complejo contra el que se enfrentará en esta Copa del Mundo la Selección Argentina hasta el momento, si tomamos como referencia el ranking FIFA.

Antes del inicio del Mundial, Suiza llegó al certamen como el 19° mejor seleccionado del planeta, pero sus actuaciones en el campeonato lo llevaron a estar en el puesto 15 del ranking FIFA en la actualidad, al momento de enfrentar a Argentina.

La fase final del torneo ha cambiado las probabilidades drásticamente, haciendo que las apuestas al ganador sean más interesantes para quienes siguen la trayectoria de los finalistas.

Los convocados de Suiza para el Mundial 2026

ARQUEROS: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient). DEFENSORES: Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Mainz 05).

Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Mainz 05). VOLANTES: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco).

Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco). DELANTEROS: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf) y Johan Manzambi (SC Freiburg).

La tabla del Mundial 2026