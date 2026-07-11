Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Conocé todos los escenarios posibles tras el encuentro entre la Albiceleste y el combinado europeo por la Copa del Mundo.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina se enfrenta a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para clasificar a las semifinales. El partido que se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas, cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro y la cobertura minuto a minuto en BOLAVIP.

El elenco que dirige Lionel Scaloni tuvo una contundente fase de grupos, donde aplastó: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. Ya en los duelos de eliminación directa tuvo dos desafíos complicados y victorias agónicas. Primero venció 3-2 a Cabo Verde y viene de ganarle 3-2 a Egipto. Además, Lionel Messi es el máximo goleador del Mundial y de la historia de los Mundiales.

Los futbolistas de la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)

En contraparte, el combinado europeo tuvo una buena primera ronda: empató 1-1 contra Qatar y luego sí venció 4-1 a Bosnia y 2-1 a Canadá. Ya en los mata-mata, en primera instancia le ganó 2-0 a Argelia sin dejar dudas desde lo futbolístico y ahora viene de clasificar tras vencer en penales a Colombia luego de una igualdad 0-0, con alargue incluido.

Los escenarios posibles en Argentina – Suiza

Si Argentina gana: inmediatamente clasifica a la semifinal y jugará ante Inglaterra por un lugar en la final. Mientras tanto, Suiza queda eliminado del Mundial 2026.

inmediatamente y jugará ante por un lugar en la final. Mientras tanto, Suiza queda eliminado del Mundial 2026. Si Argentina empata: se lleva a cabo el alargue (dos tiempos de 15 minutos) y, encaso de persistir la igualdad, se define el ganador en una tanda de penales .

se lleva a cabo el (dos tiempos de 15 minutos) y, encaso de persistir la igualdad, se define el ganador en una tanda de . Si Argentina pierde: automáticamente queda eliminado del Mundial 2026 en los cuartos de final. Mientras tanto, Suiza clasifica a semifinales y jugará ante Inglaterra.

El cuadro final del Mundial 2026