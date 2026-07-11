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Mundial 2026

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Conocé todos los escenarios posibles tras el encuentro entre la Albiceleste y el combinado europeo por la Copa del Mundo.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
© GettyLionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina se enfrenta a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para clasificar a las semifinales. El partido que se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas, cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro y la cobertura minuto a minuto en BOLAVIP.

El elenco que dirige Lionel Scaloni tuvo una contundente fase de grupos, donde aplastó: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. Ya en los duelos de eliminación directa tuvo dos desafíos complicados y victorias agónicas. Primero venció 3-2 a Cabo Verde y viene de ganarle 3-2 a Egipto. Además, Lionel Messi es el máximo goleador del Mundial y de la historia de los Mundiales.

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Los futbolistas de la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)

Los futbolistas de la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)

En contraparte, el combinado europeo tuvo una buena primera ronda: empató 1-1 contra Qatar y luego sí venció 4-1 a Bosnia y 2-1 a Canadá. Ya en los mata-mata, en primera instancia le ganó 2-0 a Argelia sin dejar dudas desde lo futbolístico y ahora viene de clasificar tras vencer en penales a Colombia luego de una igualdad 0-0, con alargue incluido.

Los escenarios posibles en Argentina – Suiza

  • Si Argentina gana: inmediatamente clasifica a la semifinal y jugará ante Inglaterra por un lugar en la final. Mientras tanto, Suiza queda eliminado del Mundial 2026.
  • Si Argentina empata: se lleva a cabo el alargue (dos tiempos de 15 minutos) y, encaso de persistir la igualdad, se define el ganador en una tanda de penales.
  • Si Argentina pierde: automáticamente queda eliminado del Mundial 2026 en los cuartos de final. Mientras tanto, Suiza clasifica a semifinales y jugará ante Inglaterra.

El cuadro final del Mundial 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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