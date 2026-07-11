Lamine Yamal afirma que Cristiano Ronaldo es el aura en el fútbol y lo comparó con Brad Pitt

El español disputa su primera Mundial y ya está en semifinales, instancia en la que se medirá ante Francia.

La Selección de España avanza a paso firme en el Mundial 2026. Luego de una fase de grupos con algunas dudas, los de Luis de la Fuente mejoraron en los duelo de eliminación directa y allí superaron a Austria, Portugal y Bélgica para ganarse un lugar en la semifinal. Lamine Yamal, que llegó con ciertas molestias a la Copa del Mundo, acumula un solo tanto en el certamen y todavía se espera más de él.

Extrovertido con los medios, la joya de Barcelona dialogó con El Mundo y se refirió a Cristiano Ronaldo, a quien definió como una persona con aura, uno de los términos de moda por este entonces. El español también elogió a Lionel Messi y afirmó que es increíble lo que está haciendo en el Mundial.

Elogios para CR7 y curiosa comparación con Brad Pitt

En diálogo con El Mundo, Lamine Yamal fue consultado por Cristiano Ronaldo y dijo: “¿Qué es el aura? En el fútbol, Cristiano Ronaldo. El aura es una persona que desprende algo, algo así como cuando llegan, es como… wow. Por ejemplo, Brad Pitt o algo así. En el fútbol, Cristiano sería un buen ejemplo de aura”.

Lamine Yamal también habló de Messi

La estrella de Barcelona también tuvo palabras agradables para con Lionel Messi: “Es increíble, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba a este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté”.

Lamine Yamal ante Bélgica. (Foto: Getty).

¿Qué se le viene a España?

La Selección de España, con Lamine Yamal a la cabeza, enfrentará a Francia por las semifinales del Mundial 2026 el próximo martes 14 de julio. Dicho encuentro se disputará en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas. Cabe destacar que los otros semifinalistas se definirán este sábado cuando se jueguen las llaves entre Inglaterra y Noruega por un lado y entre Argentina y Suiza por el otro.

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