Cuándo juega Argentina si sale primero del grupo en el Mundial 2026

Tras vencer 3 a 0 a Argelia en su debut, la Selección Argentina buscará ganarle a Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y así asegurarse la clasificación a los 16avos de final del certamen a falta de una jornada para la finalización de esta instancia.
Además, en caso de lograr los tres puntos, en la jornada de este martes el equipo de Lionel Scaloni puede asegurarse también el primer puesto de la zona. Para esto, tendrá que ganarle a Austria y luego esperar que Jordania empate o pierda contra Argelia en el Levi’s Stadium.
En caso de quedar como primero de grupo, la Selección Argentina jugará por los 16avos de final el viernes 3 de julio a las 19.00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, frente al seleccionado que termine segundo del Grupo H. Por el momento, el rival sería la Selección de Uruguay.
Si bien Argentina puede determinar su posición en la zona el martes, recién el viernes conocerá a su rival. Esto se debe a que en ese día se definirá el Grupo H debido a que los cuatro países cuentan con chances de clasificar, tanto como primeros o segundos.
Cabe destacar que antes de este duelo, la Albiceleste tendrá que cerrar su participación en la fase de grupos. Este compromiso será el sábado 27 de junio frente a la Selección de Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, misma sede que contra Austria. El mismo será a las 23.00 horas.
Cómo están los cruces de 16avos del Mundial
- Alemania vs. Escocia
- Noruega vs. Suecia
- Corea del Sur vs. Suiza
- Países Bajos vs. Marruecos
- RD Congo vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Ecuador
- Egipto vs. Chequia
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Francia
- México vs. Cabo Verde
- Inglaterra vs. Portugal
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán (rivales de Argentina en unos hipotéticos octavos de final)
- Canadá vs. Bélgica
- Colombia vs. Paraguay