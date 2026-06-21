Si se da la lógica, Argentina jugará contra Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026

Si se da la lógica, la Selección Argentina jugará contra Cabo Verde en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026.
¿Cuál sería la lógica para mí? Viendo hoy a España, viendo hoy a Uruguay, que los de De la Fuente le ganen a La Celeste, sumen siete puntos y lideren el grupo. Paralelamente, viendo a Cabo Verde, un equipo sorprendente, fuerte, con buena técnica, ordenado y un corazón enorme, sería lógico que le gane a Arabia Saudita, llegue a cinco puntos, salga segundo y sea rival de Argentina.
Después, se pueden dar mil combinaciones. A ver, si Uruguay le gana a España, puede quedar en el primer puesto con cinco puntos. Y, Cabo Verde, ganándole también a Arabia Saudita, llegaría a esa misma línea. Así, España quedaría en el tercer lugar. O sea, todo puede pasar.
Vamos a otra combinación: gana España, empatan Cabo Verde y Arabia Saudita y nuestro rival también es el seleccionado africano. Así que la lógica sería jugar contra ellos.
Marcelo Bielsa queda a un resultado -perder contra España- de chocar otra vez la Ferrari y no pasar a la segunda ronda en una Copa del Mundo. Sin, ni siquiera, ganar un partido, esta vez con Uruguay.
Uruguay complicó sus chances de clasificar. (Foto: Getty)
Si Uruguay empata y suma tres puntos, con cero diferencia de gol, para mí, tiene un pie afuera. Porque los terceros están quedando con cuatro unidades, o tres y una goleada. O sea que la tiene realmente difícil el Loco para seguir en el Mundial.
Y hoy también le damos la bienvenida a la Copa del Mundo a Lamine Yamal. Ya habían aparecido Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Harry Kane. Todos los grandes monstruos. Hoy se sumó el español y le cambió la cara a su equipo, que pasó a ser candidato.