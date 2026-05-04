Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Cuánto sale llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Salió a la venta el álbum más grande de la historia, que tendrá 112 páginas y 980 figuritas.

Panini presentó el álbum de figuritas del Mundial 2026.
© PaniniPanini presentó el álbum de figuritas del Mundial 2026.

Con 980 figuritas para coleccionar llegó a Argentina el álbum de figuritas de Panini del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. En la versión más extensa de su historia, tendrá 112 páginas, contará con los 48 seleccionados clasificados y cromos especiales con países campeones de otras ediciones.

Para llenarlo, sin tener repetidas o cambiando las mismas, sumando también el costo del álbum, como mínimo costará 295 mil pesos. Esto se debe a que el álbum tiene un valor de $15.000 pesos, mientras que cada sobre, que contiene 7 figuritas, sale $2.000 pesos.

Como son 980 las figuritas a coleccionar, como mínimo se deberán comprar 140 sobres de figuritas. El gasto mínimo será de $280.000 pesos, sumado a los $15.000 que sale el álbum en tapa blanda. El tapa dura tendrá un precio más caro, por lo que completarlo será aún más caro.

En cuanto a las figuritas, hay 18 por cada uno de los 48 países clasificados. Además habrá otras especiales como las mascotas y la Copa del Mundo, mientras que sobre el final hay una sección que repasa a las 22 selecciones anteriores campeonas de este certamen.

Las dos páginas de la Selección Argentina en el Álbum Panini.

Las dos páginas de la Selección Argentina en el Álbum Panini.

Los 18 jugadores de la Selección Argentina en el Álbum Panini

  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico
  • Leonardo Balerdi
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Rodrigo De Paul
  • Exequiel Palacios
  • Leandro Paredes
  • Nico Paz
  • Franco Mastantuono
  • Nicolás González
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
  • Julián Alvarez
  • Giuliano Simeone

Datos claves

  • El nuevo álbum Panini del Mundial contiene 980 figuritas y un total de 112 páginas.
  • El costo mínimo para completar el álbum es de 295 mil pesos en Argentina.
  • Cada sobre de figuritas tiene un precio de $2.000 pesos y contiene 7 unidades.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones