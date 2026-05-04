Cuánto sale llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Con 980 figuritas para coleccionar llegó a Argentina el álbum de figuritas de Panini del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. En la versión más extensa de su historia, tendrá 112 páginas, contará con los 48 seleccionados clasificados y cromos especiales con países campeones de otras ediciones.

Para llenarlo, sin tener repetidas o cambiando las mismas, sumando también el costo del álbum, como mínimo costará 295 mil pesos. Esto se debe a que el álbum tiene un valor de $15.000 pesos, mientras que cada sobre, que contiene 7 figuritas, sale $2.000 pesos.

Como son 980 las figuritas a coleccionar, como mínimo se deberán comprar 140 sobres de figuritas. El gasto mínimo será de $280.000 pesos, sumado a los $15.000 que sale el álbum en tapa blanda. El tapa dura tendrá un precio más caro, por lo que completarlo será aún más caro.

En cuanto a las figuritas, hay 18 por cada uno de los 48 países clasificados. Además habrá otras especiales como las mascotas y la Copa del Mundo, mientras que sobre el final hay una sección que repasa a las 22 selecciones anteriores campeonas de este certamen.

Las dos páginas de la Selección Argentina en el Álbum Panini.

Los 18 jugadores de la Selección Argentina en el Álbum Panini

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Leonardo Balerdi

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Leandro Paredes

Nico Paz

Franco Mastantuono

Nicolás González

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Julián Alvarez

Giuliano Simeone

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