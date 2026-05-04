Cuánto sale llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Con 980 figuritas para coleccionar llegó a Argentina el álbum de figuritas de Panini del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. En la versión más extensa de su historia, tendrá 112 páginas, contará con los 48 seleccionados clasificados y cromos especiales con países campeones de otras ediciones.
Para llenarlo, sin tener repetidas o cambiando las mismas, sumando también el costo del álbum, como mínimo costará 295 mil pesos. Esto se debe a que el álbum tiene un valor de $15.000 pesos, mientras que cada sobre, que contiene 7 figuritas, sale $2.000 pesos.
Como son 980 las figuritas a coleccionar, como mínimo se deberán comprar 140 sobres de figuritas. El gasto mínimo será de $280.000 pesos, sumado a los $15.000 que sale el álbum en tapa blanda. El tapa dura tendrá un precio más caro, por lo que completarlo será aún más caro.
En cuanto a las figuritas, hay 18 por cada uno de los 48 países clasificados. Además habrá otras especiales como las mascotas y la Copa del Mundo, mientras que sobre el final hay una sección que repasa a las 22 selecciones anteriores campeonas de este certamen.
Las dos páginas de la Selección Argentina en el Álbum Panini.
Los 18 jugadores de la Selección Argentina en el Álbum Panini
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Nicolás Tagliafico
- Leonardo Balerdi
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Leandro Paredes
- Nico Paz
- Franco Mastantuono
- Nicolás González
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- Julián Alvarez
- Giuliano Simeone
Datos claves
- El nuevo álbum Panini del Mundial contiene 980 figuritas y un total de 112 páginas.
- El costo mínimo para completar el álbum es de 295 mil pesos en Argentina.
- Cada sobre de figuritas tiene un precio de $2.000 pesos y contiene 7 unidades.