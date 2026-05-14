El ministro de Defensa Israel Katz expresó su repudio contra la manifestación del crack culé, mientras en Gaza pintaron su figura como homenaje en los escombros.

Las imágenes que dieron la vuelta al mundo de Lamine Yamal ondeando una bandera de Palestina durante los festejos del reciente título de Liga conquistado por Barcelona generaron este jueves una respuesta oficial de parte de Israel a través de su ministro de Defensa.

“Eligió incitar y fomentar el odio contra Israel, mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre”, salió a expresar Israel Katz a través de su cuenta de X.

“Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral? Como ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío“, añadió.

Además, Katz eligió que Barcelona tome posición institucional en relación a esa convalidación de su máxima figura. “Espero que un club grande y respetado como Barcelona se desmarque de estas manifestaciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo”.

לאמין ימאל בחר להסית נגד ישראל ולעודד שנאה בזמן שחיילינו נלחמים בארגון הטרור חמאס – ארגון שטבח, אנס, שרף ורצח ילדים, נשים וזקנים יהודים ב־7 באוקטובר.

מי שתומך במסרים כאלה צריך לשאול את עצמו: האם זה בעיניו הומניטרי? האם זו מוסריות?



כשר הביטחון של מדינת ישראל לא אשתוק מול הסתה נגד… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026

El rebote de Israel en el fútbol mundial

Israel ha tenido un importante rebote en el fútbol de élite en los últimos meses incluso sin que sus seleccionados ni sus clubes sean protagonistas. Además de la reciente cruzada contra Lamine Yamal que muy posiblemente se trasladará también al Mundial que comenzará el mes próximo en un territorio aliado como Estados Unidos; su participación necesaria en la guerra desatada en Oriente Medio tras los bombardeos conjuntos de febrero a Teherán pusieron en serio riesgo la participación de la Selección de Irán en una Copa del Mundo a la que logró acceder por mérito deportivo.

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Palestina agradeció el gesto de Yamal

En contraposición a la acusación del ministro de Defensa de Israel, desde Gaza llegaron todo tipo de mensajes de agradecimiento a Lamine Yamal por haber ondeado la bandera palestina en los festejos del último título conquistado por Barcelona.

Imagen de Lamine Yamal pintada en Gaza.

Una figura de esa escena fue pintada por un grupo sobre los escombros de uno de los edificios destruidos en el campamento de refugiados de Shati, imágenes que también alcanzaron enorme trascendencia a nivel mundial. También hubo agradecimiento especial de parte de la Asociación Palestina de Fútbol con un posteo en redes sociales.

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