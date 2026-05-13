La derrota en el clásico y eliminación en el Torneo Apertura echó atrás un acuerdo que ya estaba muy avanzado para la renovación del DT. Ahora, el equipo cordobés deberá afrontar con técnico interino su duelo de Copa Argentina ante Atlético de Tucumán.

Una derrota puede cambiarlo todo en el fútbol argentino, máxime cuando se produce en un partido de tanta trascendencia como el clásico cordobés que Talleres perdió ante Belgrano, que no solo lo dejó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura, sino también sin entrenador con la confirmación este miércoles de la desvinculación de Carlos Tevez.

Tanto pesó perder 1-0 en condición de local ante El Pirata que se dio marcha atrás con la decisión que ya estaba tomada por parte de la dirigencia de extender el vínculo del Apache más allá de su fecha de finalización, establecida para el 30 de junio. Carlitos también había aceptado condiciones para seguir, pero ahora los caminos se separan y el club deberá afrontar con técnico interino su próximo duelo de Copa Argentina ante Atlético de Tucumán. La decisión de no renovar fue de común acuerdo.

El club comunicó la salida del DT desde sus redes sociales, con un video del que fueron parte el propio Tevez y Andrés Fassi, presidente del club: “Finaliza tu contrato y es eterna la gratitud que tiene Talleres. Sé que es un hasta luego, Carlitos. Irás al fútbol de Europa, seguirás con esa enorme pasión que tenés, y Talleres hoy te dice gracias”, le expresó el directivo.

“Gracias a todo el pueblo de Talleres por dejarme ser parte de esta familia tan hermosa. Pasé un año muy lindo y hoy los caminos se separan porque me parece que también es lo que el club y yo decidimos en común acuerdo. Siempre agradecido a esta hermosa familia. Dejo amigos acá. Me trajeron para salvarnos del descenso y dejo al equipo en copas internacionales, así que para mí es una satisfacción enorme”, le devolvió Tevez.

🔵 ¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐢𝐭𝐨𝐬!



Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses. pic.twitter.com/HTOSVf6qgT — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 13, 2026

Si bien en la evaluación final que hizo la dirigencia tuvo un peso significativo la derrota ante Belgrano, no solo por el resultado sino por las formas que mostró el equipo en el partido de mayor trascendencia del año, con las que no quedaron conformes, en Córdoba aseguran que se analizó también el rendimiento del equipo en el tramo final del torneo, donde acumuló dos victorias, dos empates y dos derrotas.

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Talleres tiene que cerrar el semestre enfrentando a Atlético de Tucumán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, un partido que todavía no tiene fecha ni sede confirmada, aunque se especula con la posibilidad de que el mismo se dispute en Santiago del Estero. La dirigencia ya comenzó la búsqueda del nuevo DT, pero es muy probable que afronte ese compromiso con entrenador interino.

Los números de Tevez en Talleres

Desde su arribo en julio de 2025, con el equipo muy comprometido con el descenso, Carlos Tevez dirigió un total de 35 partidos oficiales en Talleres, en los que cosechó 13 victorias, 11 empates y 11 derrotas; cumplió con el primer objetivo de la permanencia y clasificó al equipo a los playoffs de la Copa de la Liga tanto en el pasado Clausura 2025 como en el presente Torneo Apertura, siendo en ambos casos eliminado en octavos de final.

Data clave

Carlos Tevez finalizó su vínculo como DT de Talleres tras perder el clásico ante Belgrano.

finalizó su vínculo como DT de tras perder el clásico ante Belgrano. El ciclo de Tevez cerró con 13 victorias , 11 empates y 11 derrotas en 35 partidos .

, 11 empates y 11 derrotas en . La salida del entrenador se oficializó este miércoles mediante un acuerdo con el presidente Andrés Fassi.