Días y horarios confirmados para las semifinales del Torneo Apertura 2026

Tras conocerse los cuatro equipos que siguen luchando por el título, la Liga Profesional oficializó los detalles para la disputa de la siguiente instancia.

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional ya forman parte de la historia y de las estadísticas. Es que Belgrano de Córdoba, Argentinos Juniors, Rosario Central y River Plate dejaron en el camino a Unión de Santa Fe, Huracán, Racing Club y Gimnasia y Esgrima La Plata respectivamente y siguen con vida.

Todo comenzó este martes, en el Gigante de Alberdi, donde el Pirata, que venía de tumbar a Talleres en el Clásico de Córdoba un puñado de días antes, sacó pecho y barrió al Tatengue, que no pudo hacer nada pese a eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza. Los de Ricardo Zielinski fueron superiores y triunfaron por 2-0.

Un rato más tarde, en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal, Argentinos Juniors se encontró frente a frente con Huracán y terminó teniendo lugar un compromiso sumamente parejo y equilibrado que se estiró hasta el tiempo suplementario. Allí, los de Nicolás Diez se quedaron con una ajustada victoria por 1-0.

Posteriormente, la actividad se trasladó a esta jornada de miércoles. En primera instancia, al Gigante de Arroyito, donde midieron fuerzas Rosario Central y Racing Club en un duelo que prometía mucho. Y, finalmente, terminó cumpliendo, porque el Canalla se impuso por 2-1 en medio de grandes polémicas y de un nuevo alargue.

Por último, en el Estadio Monumental de Núñez, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata cerraron la instancia de cuartos de final con un plato fuerte, en el que el equipo de Coudet se quedó con el pase a semis con un contundente 2 a 0.

Días y horarios confirmados de las semifinales

En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino, por intermedio de la Liga Profesional de Fútbol, acaba de ponerle punto final al misterio al confirmar todos los detalles relacionados con la disputa de las semifinales del Torneo Apertura. Es decir que oficializó los días y los horarios de los dos cotejos correspondientes a dicha fase del certamen doméstico.

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En concreto, el partido entre River y Rosario Central, que se disputará en el Monumental, se jugará el sábado 16 de mayo a las 19:30. El otro partido de semifinales, entre Argentinos Juniors y Belgrano, se jugará en La Paternal el domingo a las 17 horas.

El cuadro del Torneo Apertura