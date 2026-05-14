A 28 días del Mundial 2026, más de 93.000 franceses piden que Kylian Mbappé sea suplente y apuestan por otros 3 delanteros

Una encuesta de L'Equipe arrojó un resultado lapidario para el capitán de Les Bleus, que viene de un semestre flojo en Real Madrid. El tridente que le piden a Deschamps.

El turbulento cierre de temporada de Kylian Mbappé puede traerle consecuencias deportivas en la Selección de Francia, al menos con los hinchas. Una encuesta realizada a más de 93.000 franceses lo posiciona cuarto entre todos los delanteros que Didier Deschamps llevará al Mundial 2026.

A menos de un mes del inicio del certamen, L’Equipe le pidió a sus lectores que armen su lista de buena fe. Allí, el jugador de Real Madrid quedó por detrás de Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué, que llegan en mucha mejor forma futbolística con sus respectivos equipos.

“Más de 93.000 internautas han compuesto su propia lista para la Copa del Mundo. En ataque, Ousmane Dembélé es ampliamente aclamado (98,10 %). Michael Olise se lleva el 97,46 % de los votos, pisado de cerca por Désiré Doué (97,08 %). Es solo después de este trío que aparece el capitán Kylian Mbappé“, escribió el prestigioso periódico en sus redes.

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La temporada de Mbappé contra la de Doué, Dembélé y Olise

41 goles en 41 partidos no suenan nada mal para Mbappé, pero la temporada sin títulos para Real Madrid, sumada al escándalo de vestuario que lo tuvo como protagonista, lo terminaron opacando. De hecho, su semestre finalizó con una ola de críticas de los hinchas del Merengue hacia él.

Por su parte, Dembélé suma 19 anotaciones en 38 juegos con PSG, pero con una preponderancia mucho mayor y con la final de la Champions League por delante. Lo mismo con Doué, que acumula 13 goles y 11 asistencias en 40 participaciones. Por su parte, Olisé convirtió en 22 oportunidades en 50 partidos con Bayern Múnich.

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El calendario de Francia para el Mundial 2026

La Selección de Francia forma parte del grupo I para el Mundial 2026 y enfrentará a Senegal, Irak y Francia.

Francia vs. Senegal: martes 16 de junio a las 16.00

Francia vs. Irak: lunes 22 de junio a las 18.00

Noruega vs. Francia: viernes 26 de junio a las 16.00

En síntesis

Kylian Mbappé ocupa el cuarto puesto entre delanteros favoritos para el Mundial 2026 .

ocupa el cuarto puesto entre delanteros favoritos para el . Ousmane Dembélé lidera la encuesta de L’Equipe con el 98,10 % de votos franceses.

lidera la encuesta de con el de votos franceses. El delantero Michael Olise alcanzó el 97,46 % de apoyo sobre Désiré Doué.