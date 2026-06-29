Cuti Romero entrenó a la par y se perfila como titular en Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

En la victoria de la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, se activaron las alarmas por la lesión de Cristian Romero. Tras estar descartado contra Jordania, todos los cañones apuntaban a que esté presente frente a Cabo Verde por los 16avos de final, en lo que será el primer mata-mata en la búsqueda de la defensa del título.

Después de un buen primer tiempo en el que mostró solidez defensiva para mantener el arco en cero y cortar múltiples ataques de los europeos, todo cambió al inicio del complemento. Pocos instantes habían ocurrido, cuando a los 57 minutos fue reemplazado por Lionel Scaloni, que decidió cuidarlo para no agravar la cuestión física ya que podía complicarse aún más.

Cristian Romero reemplazado por Nicolás Otamendi en Argentina – Austria. (Getty Images)

Lo cierto es que este lunes Romero entrenó a la par de sus compañeros. Con la mente puesta en el duelo de 16avos de final, el Cuti realizó la práctica con absoluta normalidad y está a disposición del cuerpo técnico. De esta manera, el zaguero central sumará 4 ensayos antes del encuentro ante Cabo Verde, para llegar de la mejor manera al duelo de eliminación directa.

Si bien todavía no se sabe si será titular, todo indica que si está en óptimas condiciones físicas recuperará su lugar en la defensa. Eso sí, el cordobés tuvo una veloz recuperación y ya dejó atrás el golpe en su rodilla que le impidió seguir jugando contra Austria, lo obligó a descansar durante la última semana y hasta ser la única baja frente a Jordania. Así, ahora está disponible.

Cristian Romero en el entrenamiento de la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)

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Con esta noticia de última hora, Scaloni cuenta con todo el plantel a disposición debido a que Cuti era el único futbolista diezmado desde lo físico. Por ese motivo, la Selección Argentina va con todas y sus mejores armas para conseguir la clasificación a los octavos de final y empezar el camino rumbo al trofeo que defiende tras la aún recordada conquista de Qatar en 2022.

ATENCIÓN: @MonroigDiego informa que el Cuti Romero se entrena a la par del grupo en la práctica de la Selección Argentina.



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Cuándo juega Argentina por los 16avos de final del Mundial

El elenco comandado por Lionel Scaloni jugará ante Cabo verde por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19.00 horas de Argentina. Este encuentro será ante el segundo del Grupo H y se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.