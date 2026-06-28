De alegría a preocupación: Mahrez marcó el gol agónico de Argelia y le avisaron que jugarían contra España en el Mundial

El crack convirtió el 3-2 parcial en el tiempo adicional, modificaba el cuadro rumbo a la final y sus compañeros le advirtieron que irían contra el candidato.

Este sábado por la noche se definieron las fases de grupos de la Copa del Mundo para conocer los últimos clasificados a los 16avos de final. En ese sentido, Argelia protagonizó un partidazo ante Austria que terminó con un agónico empate 3-3, pero en los segundos finales se dio una situación inédita, cuando Riyad Mahrez convirtió el 3-2 parcial a los 94 minutos del encuentro.

El crack africano de 35 años se había vestido de héroe marcando un gol en los minutos finales del partido, que le servía a su país para avanzar de ronda en la segunda posición. Sin embargo, con la igualdad ambos elencos pasaban de fase, lo que significó una gran sorpresa el tanto sobre el cierre del compromiso. Encima, cambiaba todo el panorama de cara a los mata-mata…

¡¡¡LOCURA TOTAL!!! Doblete agónico de Mahrez para el 3-2 de Argelia a Austria en la fecha 3 del Grupo J del Mundial.



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Lo cierto es que, cuando Mahrez convirtió el 3-2 sobre el final, los compañeros le avisaron que jugarían contra España. La imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales, fue el drástico cambio de la cara que evidenciaba la preocupación de enfrentarse a uno de los candidatos a los 16avos de final de la Copa del Mundo, lo que generó una especie de terror futbolística.

De festejar un gol con alegría, al nerviosismo. Esa fue la inmediata modificación del estado de ánimo del futbolista que brilló en Manchester City hasta hace apenas unos años, luego de que sus laderos en la Selección de Argelia le advirtieran lo que significaba vencer a su rival de turno. Sin embargo, inmediatamente llegó el empate de Austria y todo se tranquilizó.

Atención a la cara de Riyad Mahrez cuando los compañeros le dicen que gracias a su gol jugarán contra España. 😳🇩🇿https://t.co/1Qq4oqITfL https://t.co/Hiwjy4MyTW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026

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La reacción de los hinchas de Argelia al gol agónico de Mahrez

Al mismo tiempo que los compañeros de Mahrez le avisaron lo que sería el cruce en 16avos de final, los hinchas de Argelia se enojaron por el gol. Como bien sabían lo que significaba, los fanáticos no querían enfrentar a España y es por eso que se enfurecieron con la máxima figura del seleccionado africano, pero segundos más tarde llegó la paz con el tanto austríaco.

JAJA, estos hinchas argelinos estaban re calientes porque con el 3-2 jugaban vs España…



Miren su reacción al gol de Austria a los 95’. 😅🇩🇿 pic.twitter.com/s4K2Dh6goh https://t.co/dpqpiFQw37 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026

Así quedaron los cruces de 16avos de final del Mundial

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Croacia

España vs . Austria

. Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

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Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana

El cuadro final del Mundial 2026